Обращайте внимание на цвет: как выбрать полезный молодой картофель

С этими хитростями вы будете правильно выбирать молодой картофель

Молодой картофель — это не только вкусно, но и полезно. Он содержит много витаминов, белки, углеводы, антиоксиданты, железо, маний, фосфор, кальций, практически не содержит жиров. В молодом картофеле меньше крахмала, поэтому полезнее старого.

Однако важно знать хитрости, с помощью которых вы принесете с рынка или магазина домой именно полезный молодой картофель. Именно такими хитростями вместе с "Новости Вкусно" с вами и поделимся.

Как выбрать полезный молодой картофель

Выбирать картофель нужно внимательно, смотреть на цвет. Картофель должен быть твердым, сухим, без следов и повреждений.

У молодого картофеля тонкая кожура, полупрозрачная и нежная. Кожура не должна шелушиться, она должна легко сниматься, при нажатии на нее пальцем.

Также молодой картофель может содержать нитраты. Если при нажатии ногтем на нее сочится влага – в картофеле много нитратов.

Для сохранения полезных витаминов рекомендуют выбирать картофель среднего размера. В большом картофеле полезностей меньше.

Важно: всегда выбрасывайте картофель с зелеными пятнами. Такие пятна содержат ядовитое вещество – соланин, он приводит к отравлению организма.

Перед приготовлением замочите картофель в миске с холодной водой на 30 – 35 минут, но лучше всего очистите картофель от кожуры. Лучшие способы приготовления – отварить в течение 15 – 20 или запечь в духовке в течении получаса.