Обращайте внимание на цвет: как выбрать полезный молодой картофель
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С этими хитростями вы будете правильно выбирать молодой картофель
Молодой картофель — это не только вкусно, но и полезно. Он содержит много витаминов, белки, углеводы, антиоксиданты, железо, маний, фосфор, кальций, практически не содержит жиров. В молодом картофеле меньше крахмала, поэтому полезнее старого.
Однако важно знать хитрости, с помощью которых вы принесете с рынка или магазина домой именно полезный молодой картофель. Именно такими хитростями вместе с "Новости Вкусно" с вами и поделимся.
Как выбрать полезный молодой картофель
Выбирать картофель нужно внимательно, смотреть на цвет. Картофель должен быть твердым, сухим, без следов и повреждений.
У молодого картофеля тонкая кожура, полупрозрачная и нежная. Кожура не должна шелушиться, она должна легко сниматься, при нажатии на нее пальцем.
Также молодой картофель может содержать нитраты. Если при нажатии ногтем на нее сочится влага – в картофеле много нитратов.
Для сохранения полезных витаминов рекомендуют выбирать картофель среднего размера. В большом картофеле полезностей меньше.
Важно: всегда выбрасывайте картофель с зелеными пятнами. Такие пятна содержат ядовитое вещество – соланин, он приводит к отравлению организма.
Перед приготовлением замочите картофель в миске с холодной водой на 30 – 35 минут, но лучше всего очистите картофель от кожуры. Лучшие способы приготовления – отварить в течение 15 – 20 или запечь в духовке в течении получаса.