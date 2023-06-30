Просто поставте помідори в мікрохвильову піч: приготуйте закуску раз — і будете їсти півроку
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Раз-два — і закуска готова!
В’ялені помідори – чудовий додаток до багатьох страв. Їх додають у домашню піцу, супи, салати і навіть кашу. З таким інгредієнтом будь-яка страва стане справжнім ресторанним шедевром.
"Попоїсти" рекомендують в’ялені помідори готувати у мікрохвильовій печі. Спробуйте раз – і ви дивуватиметеся, як ви раніше обходилися без них.
Як приготувати в’ялені помідори.
Інгредієнти:
- м’ясисті, стиглі помідори середньої величини та з тонкою шкіркою;
- оливкова або рафінована олія;
- морська велика сіль;
- часник;
- базилік, орегано, суміш прованських чи середземноморських трав.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо та сушимо. Розрізаємо на 2-4 частини та складаємо щільно один до одного на тарілку з невеликими краями.
- Посипаємо сумішшю із солі та приправ.
- Ставимо в мікрохвильову піч і готуємо помідори на повній потужності 5 хвилин. Залишаємо помідори ще на 10 хвилин у мікрохвильовій печі, не відкриваючи її.
- Зливаємо в ємність масло і сік, що виділився, а помідори ставимо назад в мікрохвильову піч ще на 2-3 хвилини, щоб вони "дійшли".
- Готові томати викладаємо шарами в сухі стерильні баночки, пересипаючи подрібненим часником і заливаючи соком з маслом.
- Накриваємо чистими кришками та зберігаємо в холодильнику до 6 місяців.
Дуже смачно додавати такі помідори в улюблені салати, випічку та закуски. Смачного!