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Просто поставте помідори в мікрохвильову піч: приготуйте закуску раз — і будете їсти півроку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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В’ялені помідори — найкраща закуска
В’ялені помідори — найкраща закуска. Фото Depositphotos

Раз-два — і закуска готова!

В’ялені помідори – чудовий додаток до багатьох страв. Їх додають у домашню піцу, супи, салати і навіть кашу. З таким інгредієнтом будь-яка страва стане справжнім ресторанним шедевром.

"Попоїсти" рекомендують в’ялені помідори готувати у мікрохвильовій печі. Спробуйте раз – і ви дивуватиметеся, як ви раніше обходилися без них.

Як приготувати в’ялені помідори.

Інгредієнти:

  • м’ясисті, стиглі помідори середньої величини та з тонкою шкіркою;
  • оливкова або рафінована олія;
  • морська велика сіль;
  • часник;
  • базилік, орегано, суміш прованських чи середземноморських трав.

Спосіб приготування:

  1. Помідори миємо та сушимо. Розрізаємо на 2-4 частини та складаємо щільно один до одного на тарілку з невеликими краями.
  2. Посипаємо сумішшю із солі та приправ.
  3. Ставимо в мікрохвильову піч і готуємо помідори на повній потужності 5 хвилин. Залишаємо помідори ще на 10 хвилин у мікрохвильовій печі, не відкриваючи її.
  4. Зливаємо в ємність масло і сік, що виділився, а помідори ставимо назад в мікрохвильову піч ще на 2-3 хвилини, щоб вони "дійшли".
  5. Готові томати викладаємо шарами в сухі стерильні баночки, пересипаючи подрібненим часником і заливаючи соком з маслом.
  6. Накриваємо чистими кришками та зберігаємо в холодильнику до 6 місяців.

Дуже смачно додавати такі помідори в улюблені салати, випічку та закуски. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Помідори #Закуска #Готуємо вдома