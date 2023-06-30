Просто поставьте помидоры в микроволновку: приготовите закуску раз - и будете есть полгода

Раз-два — и закуска готова!

Вяленые помидоры – отличное дополнение ко многим блюдам. Их добавляют в домашнюю пиццу, супы, салаты и даже кашу. С таким ингредиентом любое блюдо станет настоящим ресторанным шедевром.

"Попоїсти" рекомендуют вяленые помидоры готовить в микроволновке. Попробуйте раз – и вы будете удивляться, как вы раньше обходились без них.

Как приготовить вяленые помидоры.

Ингредиенты:

мясистые, спелые помидоры средней величины и с тонкой кожурой;

оливковое или рафинированное масло;

морская крупная соль;

чеснок;

базилик, орегано, смесь прованских или средиземноморских трав.

Способ приготовления:

Помидоры моем и сушим. Разрезаем на 2-4 части и складываем плотно друг к другу на тарелку с небольшими краями. Посыпаем смесью из соли и приправ. Ставим в микроволновку и готовим помидоры на полной мощности 5 минут. Оставляем помидоры еще на 10 минут в микроволновке, не открывая ее. Сливаем в емкость масло и выделившийся сок, а помидоры ставим обратно в микроволновку еще на 2-3 минуты, чтобы они "дошли". Готовые томаты выкладываем слоями в стерильные сухие баночки, пересыпая измельченным чесноком и заливая соком с маслом. Накрываем чистыми крышками и храним в холодильнике до 6 месяцев.

Очень вкусно добавлять такие помидоры в любимые салаты, выпечку и закуски. Приятного аппетита!