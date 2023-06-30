Просто поставьте помидоры в микроволновку: приготовите закуску раз - и будете есть полгода
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Раз-два — и закуска готова!
Вяленые помидоры – отличное дополнение ко многим блюдам. Их добавляют в домашнюю пиццу, супы, салаты и даже кашу. С таким ингредиентом любое блюдо станет настоящим ресторанным шедевром.
"Попоїсти" рекомендуют вяленые помидоры готовить в микроволновке. Попробуйте раз – и вы будете удивляться, как вы раньше обходились без них.
Как приготовить вяленые помидоры.
Ингредиенты:
- мясистые, спелые помидоры средней величины и с тонкой кожурой;
- оливковое или рафинированное масло;
- морская крупная соль;
- чеснок;
- базилик, орегано, смесь прованских или средиземноморских трав.
Способ приготовления:
- Помидоры моем и сушим. Разрезаем на 2-4 части и складываем плотно друг к другу на тарелку с небольшими краями.
- Посыпаем смесью из соли и приправ.
- Ставим в микроволновку и готовим помидоры на полной мощности 5 минут. Оставляем помидоры еще на 10 минут в микроволновке, не открывая ее.
- Сливаем в емкость масло и выделившийся сок, а помидоры ставим обратно в микроволновку еще на 2-3 минуты, чтобы они "дошли".
- Готовые томаты выкладываем слоями в стерильные сухие баночки, пересыпая измельченным чесноком и заливая соком с маслом.
- Накрываем чистыми крышками и храним в холодильнике до 6 месяцев.
Очень вкусно добавлять такие помидоры в любимые салаты, выпечку и закуски. Приятного аппетита!