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Просто поставьте помидоры в микроволновку: приготовите закуску раз - и будете есть полгода

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вяленые помидоры - лучшая закуска
Вяленые помидоры - лучшая закуска. Фото Depositphotos

Раз-два — и закуска готова!

Вяленые помидоры – отличное дополнение ко многим блюдам. Их добавляют в домашнюю пиццу, супы, салаты и даже кашу. С таким ингредиентом любое блюдо станет настоящим ресторанным шедевром.

"Попоїсти" рекомендуют вяленые помидоры готовить в микроволновке. Попробуйте раз – и вы будете удивляться, как вы раньше обходились без них.

Как приготовить вяленые помидоры.

Ингредиенты:

  • мясистые, спелые помидоры средней величины и с тонкой кожурой;
  • оливковое или рафинированное масло;
  • морская крупная соль;
  • чеснок;
  • базилик, орегано, смесь прованских или средиземноморских трав.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем и сушим. Разрезаем на 2-4 части и складываем плотно друг к другу на тарелку с небольшими краями.
  2. Посыпаем смесью из соли и приправ.
  3. Ставим в микроволновку и готовим помидоры на полной мощности 5 минут. Оставляем помидоры еще на 10 минут в микроволновке, не открывая ее.
  4. Сливаем в емкость масло и выделившийся сок, а помидоры ставим обратно в микроволновку еще на 2-3 минуты, чтобы они "дошли".
  5. Готовые томаты выкладываем слоями в стерильные сухие баночки, пересыпая измельченным чесноком и заливая соком с маслом.
  6. Накрываем чистыми крышками и храним в холодильнике до 6 месяцев.

Очень вкусно добавлять такие помидоры в любимые салаты, выпечку и закуски. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Помидоры #Закуска #Готовим дома