Один інгредієнт зробить квашену капусту неймовірною: рецепт, який буде з вами завжди
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Тільки подумки уявиш хрумку і соковиту квашену капусту, а слинки вже відразу течуть! Але що робити, якщо класичний рецепт вже набрид?
У такому разі нам на допомогу прийде рецепт із секретним інгредієнтом від Ukr.Media. Просто додайте куркуму в блюдо – і квашена капуста стане не тільки яскравого кольору, але й кориснішою. Імбир надасть їй аромату, а перець зробить страву м’якшою.
Як приготувати капусту з імбиром
Інгредієнти:
- капуста — 1 кг;
- сіль – 1 ст. л.;
- куркума – 1 ст. л.;
- гострий перець – 1 ч. л.;
- корінець імбиру розміром із палець – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Спочатку знімаємо з капусти один листок, відкладемо його. Шинкуємо капусту, перекладаємо у велику миску.
- Очищаємо та нарізаємо соломкою корінець імбиру.
- У капусту додаємо гострий перець, сіль, нарізаний імбир та куркуму.
- Надягаємо рукавички, перемішуємо капусту зі спеціями та починаємо інтенсивно тиснути — потрібно домогтися, щоб вона зменшилася в обсязі та почала виділяти сік.
- Перекладаємо капусту в банку, добре її утрамбовуючи. Зверху укладаємо відкладений на самому початку цілісний аркуш капусти — він допомагатиме перебувати скибочкам у соку і не обвітрюватися.
- Банку ставимо у невелику тарілку та залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.
Щоб квашена капуста вийшла смачною, потрібно обрати правильно овоч. "Телеграф" раніше ділився лайфхаками на вибір капусти.