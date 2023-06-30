Один інгредієнт зробить квашену капусту неймовірною: рецепт, який буде з вами завжди

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Тільки подумки уявиш хрумку і соковиту квашену капусту, а слинки вже відразу течуть! Але що робити, якщо класичний рецепт вже набрид?

У такому разі нам на допомогу прийде рецепт із секретним інгредієнтом від Ukr.Media. Просто додайте куркуму в блюдо – і квашена капуста стане не тільки яскравого кольору, але й кориснішою. Імбир надасть їй аромату, а перець зробить страву м’якшою.

Як приготувати капусту з імбиром

Інгредієнти:

капуста — 1 кг;

сіль – 1 ст. л.;

куркума – 1 ст. л.;

гострий перець – 1 ч. л.;

корінець імбиру розміром із палець – 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку знімаємо з капусти один листок, відкладемо його. Шинкуємо капусту, перекладаємо у велику миску. Очищаємо та нарізаємо соломкою корінець імбиру. У капусту додаємо гострий перець, сіль, нарізаний імбир та куркуму. Надягаємо рукавички, перемішуємо капусту зі спеціями та починаємо інтенсивно тиснути — потрібно домогтися, щоб вона зменшилася в обсязі та почала виділяти сік. Перекладаємо капусту в банку, добре її утрамбовуючи. Зверху укладаємо відкладений на самому початку цілісний аркуш капусти — він допомагатиме перебувати скибочкам у соку і не обвітрюватися. Банку ставимо у невелику тарілку та залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.

Щоб квашена капуста вийшла смачною, потрібно обрати правильно овоч. "Телеграф" раніше ділився лайфхаками на вибір капусти.