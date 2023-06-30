Один ингредиент сделает квашеную капусту невероятной: рецепт, который будет с вами всегда

Угощайте с удовольствием ваших родных и близких

Только мысленно представишь хрустящую и сочную квашеную капусту, а слюнки уже сразу текут! Но что делать, если классический рецепт уже приелся?

В таком случае нам на помощь придет рецепт с секретным ингредиентом от Ukr.Media. Просто добавьте в блюдо куркуму – и квашеная капуста станет не только яркого цвета, но и более полезной. Имбирь придаст ей аромата, а перец сделает блюдо более мягким.

Как приготовить квашеную капусту с имбирем

Ингредиенты:

капуста — 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

куркума – 1 ст. л.;

острый перец – 1 ч. л.;

корешок имбиря размером с палец – 1 шт.

Способ приготовления:

С начала снимаем с капусты один листок, отложим его. Шинкуем капусту, перекладываем в большую миску. Очищаем и нарезаем соломкой корешок имбиря. В капусту добавляем острый перец, соль, нарезанный имбирь и куркуму. Надеваем перчатки, перемешиваем капусту со специями и начинаем интенсивно давить – нужно добиться, чтобы она уменьшилась в объеме и начала выделять сок. Переводим капусту в банку, хорошо ее утрамбовывая. Сверху укладываем отложенный в самом начале цельный лист капусты — он будет помогать находиться ломтикам в соку и не обветриваться. Банку ставим в небольшую тарелку и оставляем при комнатной температуре на 5-7 дней.

Чтобы квашеная капуста получилась вкусной, нужно выбрать правильно овощ. "Телеграф" ранее делился лайфхаками по выбору капусты.