Один ингредиент сделает квашеную капусту невероятной: рецепт, который будет с вами всегда
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Угощайте с удовольствием ваших родных и близких
Только мысленно представишь хрустящую и сочную квашеную капусту, а слюнки уже сразу текут! Но что делать, если классический рецепт уже приелся?
В таком случае нам на помощь придет рецепт с секретным ингредиентом от Ukr.Media. Просто добавьте в блюдо куркуму – и квашеная капуста станет не только яркого цвета, но и более полезной. Имбирь придаст ей аромата, а перец сделает блюдо более мягким.
Как приготовить квашеную капусту с имбирем
Ингредиенты:
- капуста — 1 кг;
- соль – 1 ст. л.;
- куркума – 1 ст. л.;
- острый перец – 1 ч. л.;
- корешок имбиря размером с палец – 1 шт.
Способ приготовления:
- С начала снимаем с капусты один листок, отложим его. Шинкуем капусту, перекладываем в большую миску.
- Очищаем и нарезаем соломкой корешок имбиря.
- В капусту добавляем острый перец, соль, нарезанный имбирь и куркуму.
- Надеваем перчатки, перемешиваем капусту со специями и начинаем интенсивно давить – нужно добиться, чтобы она уменьшилась в объеме и начала выделять сок.
- Переводим капусту в банку, хорошо ее утрамбовывая. Сверху укладываем отложенный в самом начале цельный лист капусты — он будет помогать находиться ломтикам в соку и не обветриваться.
- Банку ставим в небольшую тарелку и оставляем при комнатной температуре на 5-7 дней.
Чтобы квашеная капуста получилась вкусной, нужно выбрать правильно овощ. "Телеграф" ранее делился лайфхаками по выбору капусты.