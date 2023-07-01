Домашні будуть просити його щодня: неймовірний сирний пиріг за 20 хвилин

Дуже просто готується

Солоні страви в духовці — це ідеальна історія, адже можна поставити її запікатися і займатися своїми справами. Якщо ви вже куштували соковиту кабачкову запіканку, зверніть увагу на цей рецепт сирного пирога.

Приготувати такий пиріг можна буквально за 20 хвилин. Це ідеальна закуска під перегляд фільму в сімейному колі, але й на святковий стіл такий можна поставити. Рецептом поділились на Meta.ua.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 200 г

Масло вершкове — 100 г

Вода очищена — 4 ст.л

Сир пармезан

Сир твердий

Цибуля — 2 шт

Вершки — 130 мл

Сіль, перець — до смаку

Покроковий рецепт:

Просіюємо борошно в миску. Холодне масло нарізаємо на шматочки. Пробиваємо блендером з борошном до дрібної крихти. Вливаємо воду і замішуємо однорідне тісто, яке не прилипає до рук. Формуємо з нього кулю, загортаємо харчовою плівкою. Кладемо в холодильник — приблизно на 20 хвилин. Вмикаємо на розігрівання духовку. Розкочуємо тісто, форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто. На нього кладемо полотняний мішечок з квасолею або горохом. В розігрітій духовці випікаємо основу пирога близько 5 хвилин. Цибулю дрібно ріжемо й обсмажуємо до золотистості, а сир натираємо на крупній тертці. Змішуємо в одній мисці цибулю, сир і вершки, додаємо сіль і перець. Заливаємо начинку в основу і відправляємо випікатися в духовку ще 20 хвилин за 200 градусів. Потім знижуємо температуру до 180 і готуємо близько 15 хвилин.

Найкраще в цьому рецепті — чіткі часові рамки. Так ви потратите 20 хвилин власного часу, решта — час на вистоювання і випікання. Також ми розповідали, як готувати ніжне картопляне пюре.