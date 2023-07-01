Домашние будут просить его каждый день: невероятный сырный пирог за 20 минут

Очень просто готовится

Соленые блюда в духовке – это идеальная история, ведь можно поставить его запекаться и заниматься своими делами. Если вы уже пробовали сочную кабачковую запеканку, обратите внимание на этот рецепт сырного пирога.

Приготовить такой пирог можно буквально через 20 минут. Это идеальная закуска под просмотр фильма в семейном кругу, но и на праздничный стол такой можно поставить. Рецептом поделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Вода очищенная – 4 ст.л

Сыр пармезан

Сыр твердый

Лук — 2 шт

Сливки — 130 мл

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Просеиваем муку в миску. Холодное масло нарезаем на кусочки. Пробиваем блендером с мукой до мелкой крошки. Вливаем воду и замешиваем однородное тесто, не прилипающее к рукам. Формируем из него шар, заворачиваем пищевой пленкой. Кладем в холодильник – примерно на 20 минут. Включаем на разогрев духовку. Раскатываем тесто, форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто. На него кладем холщовый мешочек с фасолью или горохом. В разогретой духовке выпекаем основание пирога около 5 минут. Лук мелко режем и обжариваем до золотистости, а сыр натираем на крупной терке. Смешиваем в одной миске лук, творог и сливки, добавляем соль и перец. Заливаем начинку в основание и отправляем выпекаться в духовку еще 20 минут за 200 градусов. Затем понижаем температуру до 180 и готовим около 15 минут.

Лучше всего в этом рецепте – четкие временные рамки. Так вы потратите 20 минут своего времени, остальное – время на расстойку и выпекание. Также мы рассказывали, как готовить нежное картофельное пюре.