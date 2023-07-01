Такий десерт люблять в Австралії: рецепт неперевершегого рисового пудингу
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Всього 20 хвилин і прості інгредієнти — і ви балуєте себе приголомшливим десертом!
Рисовий пудинг — чудовий варіант десерту, який сподобається як дітям, так і дорослим. Існує багато варіантів його приготування, але більшість з них базуються на рисі, молоці, цукрі та кориці.
Практично в кожній країні є свій рецепт приготування цієї страви з використанням різних сортів рису та добавками. Сьогодні ми приготуємо цю насолоду так, як готують в Австралії — із сухофруктами та корінням імбиру. Цей десерт за рецептом Shuba гармонійно поєднує ніжний смак, приємний аромат і неперевершений вигляд.
Як приготувати рисовий пудинг
Інгредієнти на 4 порції:
- рис — 250 г;
- вода — 400 мл;
- цукор ванільний — 10 г;
- родзинки — 100 г;
- інжир сушений — 100 г;
- фінік -100 г;
- корінь імбиру свіжий — 10 г;
- молоко — 250 мл;
- цукор — 40 г;
- яєчні білки — 2 шт.;
- волоські горіхи очищені — 50 г.
Спосіб приготування:
- Рис промийте і відваріть протягом 10 хвилин, дайте охолонути.
- Родзинки, інжир та фініки промийте теплою водою, наріжте невеликими шматочками. Корінь імбиру очистьте та дрібно натріть.
- Додайте в рис підготовлені сухофрукти, корінь імбиру, цукор, ванільний цукор і влийте молоко. Тушкуйте на маленькому вогні 8-10 хвилин, після чого охолодіть.
- Білки збийте міксером до крутої піни, введіть у рисову суміш і перемішайте. Перекладіть у змочену холодною водою миску, розрівняйте та поставте в холодильник на кілька годин.
Перед подачею на стіл переверніть миску з рисовою масою на тарілку. Прикрасьте пудинг родзинками та ядрами волоських горіхів.