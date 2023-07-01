Такую сладость любят в Австралии: рецепт сногсшибательного рисового пудинга

Всего 20 минут и простые ингредиенты — и вы балуете себя потрясающим десертом!

Рисовый пудинг – отличный вариант десерта, который понравится как детям, так и взрослым. Существует много вариантов его приготовления, но большинство из них базируются на рисе, молоке, сахаре и корице.

Практически в каждой стране есть свой рецепт приготовления этого блюда с использованием различных сортов риса и добавками. Сегодня мы приготовим эту сладость так, как готовят в Австралии — с сухофруктами и корнем имбиря. Этот десерт по рецепту Shuba гармонично сочетает в себе нежный вкус, приятный аромат и непревзойденный вид.

Как приготовить рисовый пудинг

Ингредиенты на 4 порции:

рис — 250 г;

вода — 400 мл;

сахар ванильный — 10 г;

изюм — 100 г;

инжир сушеный — 100 г;

финик -100 г;

корень имбиря свежий — 10 г;

молоко — 250 мл;

сахар — 40 г;

яичные белки — 2 шт.;

грецкие орехи очищенные — 50 г.

Способ приготовления:

Рис промойте и отварите в течение 10 минут, дайте остыть.

Изюм, инжир и финики промойте теплой водой, нарежьте небольшими кусочками. Корень имбиря очистите и мелко натрите.

Добавьте в рис подготовленные сухофрукты, корень имбиря, сахар, ванильный сахар и влейте молоко. Тушите на маленьком огне 8-10 минут, после чего охладите.

Белки взбейте миксером до крутой пены, введите в рисовую смесь и перемешайте. Переложите в смоченную холодной водой миску, разровняйте и поставьте в холодильник на несколько часов.

Перед подачей на стол переверните миску с рисовой массой на тарелку. Украсьте пудинг изюмом и ядрами грецких орехов.