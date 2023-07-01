Такую сладость любят в Австралии: рецепт сногсшибательного рисового пудинга
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Всего 20 минут и простые ингредиенты — и вы балуете себя потрясающим десертом!
Рисовый пудинг – отличный вариант десерта, который понравится как детям, так и взрослым. Существует много вариантов его приготовления, но большинство из них базируются на рисе, молоке, сахаре и корице.
Практически в каждой стране есть свой рецепт приготовления этого блюда с использованием различных сортов риса и добавками. Сегодня мы приготовим эту сладость так, как готовят в Австралии — с сухофруктами и корнем имбиря. Этот десерт по рецепту Shuba гармонично сочетает в себе нежный вкус, приятный аромат и непревзойденный вид.
Как приготовить рисовый пудинг
Ингредиенты на 4 порции:
- рис — 250 г;
- вода — 400 мл;
- сахар ванильный — 10 г;
- изюм — 100 г;
- инжир сушеный — 100 г;
- финик -100 г;
- корень имбиря свежий — 10 г;
- молоко — 250 мл;
- сахар — 40 г;
- яичные белки — 2 шт.;
- грецкие орехи очищенные — 50 г.
Способ приготовления:
- Рис промойте и отварите в течение 10 минут, дайте остыть.
- Изюм, инжир и финики промойте теплой водой, нарежьте небольшими кусочками. Корень имбиря очистите и мелко натрите.
- Добавьте в рис подготовленные сухофрукты, корень имбиря, сахар, ванильный сахар и влейте молоко. Тушите на маленьком огне 8-10 минут, после чего охладите.
- Белки взбейте миксером до крутой пены, введите в рисовую смесь и перемешайте. Переложите в смоченную холодной водой миску, разровняйте и поставьте в холодильник на несколько часов.
Перед подачей на стол переверните миску с рисовой массой на тарелку. Украсьте пудинг изюмом и ядрами грецких орехов.