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Страва, яка викличе "грибозалежність": найкращий рецепт печериць по-корейськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шикарні печериці по-корейськи
Шикарні печериці по-корейськи. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Страва, яку захочеться готувати знову і знову

Прості та швидкі у приготуванні, але смачні салати є паличкою-виручалочкою кожного кулінара. Якщо у вас немає такого рецепту, пропонуємо печериці по-корейськи.

Приготувавши такі печериці по-корейськи за рецептом "Школи життя", ви подаруєте близьким не лише смакове, а й естетичне задоволення. Побачите – таку страву рідня та близькі проситимуть дуже часто!

Як приготувати печериці по-корейськи

Інгредієнти:

  • печериці – 500 р.;
  • морква – 150 р;
  • цибуля – 150 р.;
  • петрушка – 20 г;
  • часник – 3 зубчики;
  • цукор – 1 ст.
  • сіль — 0,5 ч.л. (ще 2 ч.л. для варіння грибів);
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • солодка паприка – 0,5 ч. л.;
  • гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;
  • чорний перець;
  • соняшникова олія – 50 мл.;
  • оцет 9% — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Печериці нарізаємо, закладаємо в киплячу підсолену воду, проварюємо рівно 10 хвилин і відкидаємо на друшляк.
  2. У салатник натираємо на корейській тертці моркву і додаємо до неї цибулю, нарізану півкільцями.
  3. Всипаємо цукор, сіль і трохи перетираємо овочі руками, щоб вони дали сік.
  4. У центрі робимо поглиблення, всипаємо туди мелений коріандр, солодку паприку, гострий червоний перець та чорний мелений перець. Прямо на спеції вливаємо розпечену олію і добре перемішуємо.
  5. Перекладаємо охолоджені печериці в салатник. Додаємо нарізану петрушку, натираємо пару зубчиків часнику, вливаємо 9% оцет, ретельно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо холодильник для охолодження на 25-30 хвилин.

Якщо любите гостріше, можна додати кільця гострого чилі. Якщо ж дати салату "відпочити" години 3-4, він стане ще смачнішим і ароматнішим! Подавайте салат з домашнім хлібом та насолоджуйтесь!

Теги:
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