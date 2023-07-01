Страва, яка викличе "грибозалежність": найкращий рецепт печериць по-корейськи

Страва, яку захочеться готувати знову і знову

Прості та швидкі у приготуванні, але смачні салати є паличкою-виручалочкою кожного кулінара. Якщо у вас немає такого рецепту, пропонуємо печериці по-корейськи.

Приготувавши такі печериці по-корейськи за рецептом "Школи життя", ви подаруєте близьким не лише смакове, а й естетичне задоволення. Побачите – таку страву рідня та близькі проситимуть дуже часто!

Як приготувати печериці по-корейськи

Інгредієнти:

печериці – 500 р.;

морква – 150 р;

цибуля – 150 р.;

петрушка – 20 г;

часник – 3 зубчики;

цукор – 1 ст.

сіль — 0,5 ч.л. (ще 2 ч.л. для варіння грибів);

коріандр — 1 ч. л.;

солодка паприка – 0,5 ч. л.;

гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;

чорний перець;

соняшникова олія – 50 мл.;

оцет 9% — 20 мл.

Спосіб приготування:

Печериці нарізаємо, закладаємо в киплячу підсолену воду, проварюємо рівно 10 хвилин і відкидаємо на друшляк. У салатник натираємо на корейській тертці моркву і додаємо до неї цибулю, нарізану півкільцями. Всипаємо цукор, сіль і трохи перетираємо овочі руками, щоб вони дали сік. У центрі робимо поглиблення, всипаємо туди мелений коріандр, солодку паприку, гострий червоний перець та чорний мелений перець. Прямо на спеції вливаємо розпечену олію і добре перемішуємо. Перекладаємо охолоджені печериці в салатник. Додаємо нарізану петрушку, натираємо пару зубчиків часнику, вливаємо 9% оцет, ретельно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо холодильник для охолодження на 25-30 хвилин.

Якщо любите гостріше, можна додати кільця гострого чилі. Якщо ж дати салату "відпочити" години 3-4, він стане ще смачнішим і ароматнішим! Подавайте салат з домашнім хлібом та насолоджуйтесь!