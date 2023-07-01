Блюдо, которое вызовет "грибозависимость": лучший рецепт шампиньонов по-корейски

Блюдо, которое захочется готовить снова и снова

Простые и быстрые в приготовлении, но вкусные салаты являются палочкой-выручалочкой каждого кулинара. Если у вас нет такого рецепта, предлагаем шампиньоны по-корейски.

Приготовив такие шампиньоны по-корейски по рецепту "Школи життя", вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие. Увидите – такое блюдо родня и близкие будут просить очень часто!

Как приготовить шампиньоны по-корейски

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г.;

морковь – 150 г.;

лук – 150 г.;

петрушка – 20 г.;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 1 ст.л.;

соль – 0,5 ч.л. (еще 2 ч.л. для варки грибов);

кориандр – 1 ч.л.;

сладкая паприка – 0,5 ч.л.;

острый красный перец – 0,5 ч.л.;

черный перец;

подсолнечное масло – 50 мл.;

уксус 9% – 20 мл.

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем, закладываем в кипящую подсоленную воду, провариваем ровно 10 минут и откидываем на дуршлаг. В салатник натираем на корейской терке морковь и добавляем к ней лук, нарезанный полукольцами. Всыпаем сахар, соль и немного перетираем овощи руками, чтобы они дали сок. В центре делаем углубление, всыпаем туда молотый кориандр, сладкую паприку, острый красный перец и черный молотый перец. Прямо на специи вливаем раскаленное масло и хорошо перемешиваем. Перекладываем охлажденные шампиньоны в салатник. Добавляем нарезанную петрушку, натираем пару зубчиков чеснока, вливаем 9% уксус, тщательно перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для охлаждения на 25-30 минут.

Если любите поострее, можно добавить кольца острого чили. Если же дать салату "отдохнуть" часа 3-4, он станет еще вкуснее и ароматнее! Подавайте салат с домашним хлебом и наслаждайтесь!