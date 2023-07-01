Блюдо, которое вызовет "грибозависимость": лучший рецепт шампиньонов по-корейски
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Блюдо, которое захочется готовить снова и снова
Простые и быстрые в приготовлении, но вкусные салаты являются палочкой-выручалочкой каждого кулинара. Если у вас нет такого рецепта, предлагаем шампиньоны по-корейски.
Приготовив такие шампиньоны по-корейски по рецепту "Школи життя", вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие. Увидите – такое блюдо родня и близкие будут просить очень часто!
Как приготовить шампиньоны по-корейски
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г.;
- морковь – 150 г.;
- лук – 150 г.;
- петрушка – 20 г.;
- чеснок – 3 зубчика;
- сахар – 1 ст.л.;
- соль – 0,5 ч.л. (еще 2 ч.л. для варки грибов);
- кориандр – 1 ч.л.;
- сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
- острый красный перец – 0,5 ч.л.;
- черный перец;
- подсолнечное масло – 50 мл.;
- уксус 9% – 20 мл.
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезаем, закладываем в кипящую подсоленную воду, провариваем ровно 10 минут и откидываем на дуршлаг.
- В салатник натираем на корейской терке морковь и добавляем к ней лук, нарезанный полукольцами.
- Всыпаем сахар, соль и немного перетираем овощи руками, чтобы они дали сок.
- В центре делаем углубление, всыпаем туда молотый кориандр, сладкую паприку, острый красный перец и черный молотый перец. Прямо на специи вливаем раскаленное масло и хорошо перемешиваем.
- Перекладываем охлажденные шампиньоны в салатник. Добавляем нарезанную петрушку, натираем пару зубчиков чеснока, вливаем 9% уксус, тщательно перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для охлаждения на 25-30 минут.
Если любите поострее, можно добавить кольца острого чили. Если же дать салату "отдохнуть" часа 3-4, он станет еще вкуснее и ароматнее! Подавайте салат с домашним хлебом и наслаждайтесь!