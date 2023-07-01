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Блюдо, которое вызовет "грибозависимость": лучший рецепт шампиньонов по-корейски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шикарные шампиньоны по-корейски
Шикарные шампиньоны по-корейски. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Блюдо, которое захочется готовить снова и снова

Простые и быстрые в приготовлении, но вкусные салаты являются палочкой-выручалочкой каждого кулинара. Если у вас нет такого рецепта, предлагаем шампиньоны по-корейски.

Приготовив такие шампиньоны по-корейски по рецепту "Школи життя", вы подарите близким не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие. Увидите – такое блюдо родня и близкие будут просить очень часто!

Как приготовить шампиньоны по-корейски

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г.;
  • морковь – 150 г.;
  • лук – 150 г.;
  • петрушка – 20 г.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • соль – 0,5 ч.л. (еще 2 ч.л. для варки грибов);
  • кориандр – 1 ч.л.;
  • сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
  • острый красный перец – 0,5 ч.л.;
  • черный перец;
  • подсолнечное масло – 50 мл.;
  • уксус 9% – 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезаем, закладываем в кипящую подсоленную воду, провариваем ровно 10 минут и откидываем на дуршлаг.
  2. В салатник натираем на корейской терке морковь и добавляем к ней лук, нарезанный полукольцами.
  3. Всыпаем сахар, соль и немного перетираем овощи руками, чтобы они дали сок.
  4. В центре делаем углубление, всыпаем туда молотый кориандр, сладкую паприку, острый красный перец и черный молотый перец. Прямо на специи вливаем раскаленное масло и хорошо перемешиваем.
  5. Перекладываем охлажденные шампиньоны в салатник. Добавляем нарезанную петрушку, натираем пару зубчиков чеснока, вливаем 9% уксус, тщательно перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для охлаждения на 25-30 минут.

Если любите поострее, можно добавить кольца острого чили. Если же дать салату "отдохнуть" часа 3-4, он станет еще вкуснее и ароматнее! Подавайте салат с домашним хлебом и наслаждайтесь!

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