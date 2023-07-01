Суперситна та смачна: рецепт фантастичної пісної запіканки
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Ідеально для смачного пісного обіду
Ми ділились рецептом смачної кабачкової запіканки. Сьогодні поговоримо про сочевичну запіканку — незвичайну вишукану страву, що чудово підійде для людей, які постять або дотримуються веганської дієти.
Ця запіканка може стати як закускою у холодному вигляді, так і самостійною стравою, яку добре поєднувати з тушкованими овочами. Рецептом поділились на Shuba.
Інгредієнти:
- Сочевиця червона — 300 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Кабачки — 1 шт.
- Перець болгарський червоний — 1 шт.
- Висівки — 70 г
- Оливкова олія — 30 мл
- Сіль, перець — до смаку
- Паприка мелена — 5 г
Спосіб приготування:
- Сочевицю промиваємо, заливаємо гарячою водою і варимо 25 хвилин. Потім зайву рідину зливаємо, сочевицю охолоджуємо.
- Цибулю і часник очищаємо і подрібнюємо. Перець миємо, серцевину видаляємо, м’якоть нарізаємо дрібним кубиком.
- Розігріваємо сковороду з олією, обсмажуємо цибулю до м’якості. Додаємо часник і перець. Перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин.
- Кабачок миємо, натираємо на грубу терку. Віджимаємо рідину.
- У мисці змішуємо сочевицю, вівсяні висівки, натертий кабачок і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин для набухання.
- Потім додаємо обсмажену цибулю з перцем, сіль, перець, паприку. Перемішуємо.
- Форму змащуємо олією, викладаємо у неї сочевичну масу і розрівнюємо. Запікаємо при температурі 180°C 40-50 хвилин до золотистого кольору.
Запіканка виходить смачною і надзвичайно ситною. Також ми розповідали, як приготувати пісні морквяні котлети.