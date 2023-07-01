Рус

Суперситна та смачна: рецепт фантастичної пісної запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Така запіканка може бути як гарніром, так і самостійною стравою
Така запіканка може бути як гарніром, так і самостійною стравою. Фото shuba.life

Ідеально для смачного пісного обіду

Ми ділились рецептом смачної кабачкової запіканки. Сьогодні поговоримо про сочевичну запіканку — незвичайну вишукану страву, що чудово підійде для людей, які постять або дотримуються веганської дієти.

Ця запіканка може стати як закускою у холодному вигляді, так і самостійною стравою, яку добре поєднувати з тушкованими овочами. Рецептом поділились на Shuba.

Інгредієнти:

  • Сочевиця червона — 300 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Кабачки — 1 шт.
  • Перець болгарський червоний — 1 шт.
  • Висівки — 70 г
  • Оливкова олія — 30 мл
  • Сіль, перець — до смаку
  • Паприка мелена — 5 г

Спосіб приготування:

  1. Сочевицю промиваємо, заливаємо гарячою водою і варимо 25 хвилин. Потім зайву рідину зливаємо, сочевицю охолоджуємо.
  2. Цибулю і часник очищаємо і подрібнюємо. Перець миємо, серцевину видаляємо, м’якоть нарізаємо дрібним кубиком.
  3. Розігріваємо сковороду з олією, обсмажуємо цибулю до м’якості. Додаємо часник і перець. Перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин.
  4. Кабачок миємо, натираємо на грубу терку. Віджимаємо рідину.
  5. У мисці змішуємо сочевицю, вівсяні висівки, натертий кабачок і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин для набухання.
  6. Потім додаємо обсмажену цибулю з перцем, сіль, перець, паприку. Перемішуємо.
  7. Форму змащуємо олією, викладаємо у неї сочевичну масу і розрівнюємо. Запікаємо при температурі 180°C 40-50 хвилин до золотистого кольору.

Запіканка виходить смачною і надзвичайно ситною. Також ми розповідали, як приготувати пісні морквяні котлети.

Теги:
#Рецепт #Запіканка #Сочевиця