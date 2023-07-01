Суперситна та смачна: рецепт фантастичної пісної запіканки

Ідеально для смачного пісного обіду

Ми ділились рецептом смачної кабачкової запіканки. Сьогодні поговоримо про сочевичну запіканку — незвичайну вишукану страву, що чудово підійде для людей, які постять або дотримуються веганської дієти.

Ця запіканка може стати як закускою у холодному вигляді, так і самостійною стравою, яку добре поєднувати з тушкованими овочами. Рецептом поділились на Shuba.

Інгредієнти:

Сочевиця червона — 300 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник, зубчики — 2 шт.

Кабачки — 1 шт.

Перець болгарський червоний — 1 шт.

Висівки — 70 г

Оливкова олія — 30 мл

Сіль, перець — до смаку

Паприка мелена — 5 г

Спосіб приготування:

Сочевицю промиваємо, заливаємо гарячою водою і варимо 25 хвилин. Потім зайву рідину зливаємо, сочевицю охолоджуємо. Цибулю і часник очищаємо і подрібнюємо. Перець миємо, серцевину видаляємо, м’якоть нарізаємо дрібним кубиком. Розігріваємо сковороду з олією, обсмажуємо цибулю до м’якості. Додаємо часник і перець. Перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин. Кабачок миємо, натираємо на грубу терку. Віджимаємо рідину. У мисці змішуємо сочевицю, вівсяні висівки, натертий кабачок і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин для набухання. Потім додаємо обсмажену цибулю з перцем, сіль, перець, паприку. Перемішуємо. Форму змащуємо олією, викладаємо у неї сочевичну масу і розрівнюємо. Запікаємо при температурі 180°C 40-50 хвилин до золотистого кольору.

Запіканка виходить смачною і надзвичайно ситною. Також ми розповідали, як приготувати пісні морквяні котлети.