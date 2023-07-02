Курячі кульки з кабачками за цим рецептом ви ніколи не втомитеся готувати
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Універсальна та чарівна страва
Кабачки — це ідеальний овоч. Його можна смажити в клярі, готувати закуски та перші страви — у будь-якому випадку страва вийде низькокалорійною, бюджетною і завжди доречною до будь-якого столу.
Сьогодні ми разом з "Бабусиними рецептами " приготуємо кульки з кабачків. Смачні та апетитні кульки готуються із простих інгредієнтів дуже швидко. Рідні не встигнуть вмитися, як сніданок буде на столі.
Як приготувати курячі кульки з кабачками.
Інгредієнти:
- кабачок – 300 г;
- куряча грудка – 400 г;
- панірувальні сухарі – 40 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець та сухий часник – на свій смак;
- сир пармезан — 40 г;
- борошно.
Спосіб приготування:
- Кабачок натираємо на дрібній тертці та посипаємо сіллю, викладаємо в сито, щоб стікала зайва рідина.
- Курячі грудки нарізаємо на середні шматки та кладемо в блендер. Подрібнюємо та перекладаємо у глибоку тарілку.
- Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце. Всипаємо сіль, чорний перець та сухий часник, додаємо пармезан і добре розмішуємо.
- Скочуємо невеликі кульки, обвалюємо їх у борошні. Смажимо 10-12 хвилин на розігрітій сковороді, перевертаємо та обсмажуємо до повного приготування.
Подаємо кабачкові кульки гарячими з улюбленим соусом та насолоджуємося. Смачного!