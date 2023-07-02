Курячі кульки з кабачками за цим рецептом ви ніколи не втомитеся готувати

Універсальна та чарівна страва

Кабачки — це ідеальний овоч. Його можна смажити в клярі, готувати закуски та перші страви — у будь-якому випадку страва вийде низькокалорійною, бюджетною і завжди доречною до будь-якого столу.

Сьогодні ми разом з "Бабусиними рецептами " приготуємо кульки з кабачків. Смачні та апетитні кульки готуються із простих інгредієнтів дуже швидко. Рідні не встигнуть вмитися, як сніданок буде на столі.

Як приготувати курячі кульки з кабачками.

Інгредієнти:

кабачок – 300 г;

куряча грудка – 400 г;

панірувальні сухарі – 40 г;

яйце куряче — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець та сухий часник – на свій смак;

сир пармезан — 40 г;

борошно.

Спосіб приготування:

Кабачок натираємо на дрібній тертці та посипаємо сіллю, викладаємо в сито, щоб стікала зайва рідина. Курячі грудки нарізаємо на середні шматки та кладемо в блендер. Подрібнюємо та перекладаємо у глибоку тарілку. Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце. Всипаємо сіль, чорний перець та сухий часник, додаємо пармезан і добре розмішуємо. Скочуємо невеликі кульки, обвалюємо їх у борошні. Смажимо 10-12 хвилин на розігрітій сковороді, перевертаємо та обсмажуємо до повного приготування.

Подаємо кабачкові кульки гарячими з улюбленим соусом та насолоджуємося. Смачного!