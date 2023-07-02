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Курячі кульки з кабачками за цим рецептом ви ніколи не втомитеся готувати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курячі кульки з кабачками сподобаються всім
Курячі кульки з кабачками сподобаються всім. Фото babusyni-retsepty

Універсальна та чарівна страва

Кабачки — це ідеальний овоч. Його можна смажити в клярі, готувати закуски та перші страви — у будь-якому випадку страва вийде низькокалорійною, бюджетною і завжди доречною до будь-якого столу.

Сьогодні ми разом з "Бабусиними рецептами " приготуємо кульки з кабачків. Смачні та апетитні кульки готуються із простих інгредієнтів дуже швидко. Рідні не встигнуть вмитися, як сніданок буде на столі.

Як приготувати курячі кульки з кабачками.

Інгредієнти:

  • кабачок – 300 г;
  • куряча грудка – 400 г;
  • панірувальні сухарі – 40 г;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець та сухий часник – на свій смак;
  • сир пармезан — 40 г;
  • борошно.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок натираємо на дрібній тертці та посипаємо сіллю, викладаємо в сито, щоб стікала зайва рідина.
  2. Курячі грудки нарізаємо на середні шматки та кладемо в блендер. Подрібнюємо та перекладаємо у глибоку тарілку.
  3. Додаємо тертий кабачок, панірувальні сухарі та яйце. Всипаємо сіль, чорний перець та сухий часник, додаємо пармезан і добре розмішуємо.
  4. Скочуємо невеликі кульки, обвалюємо їх у борошні. Смажимо 10-12 хвилин на розігрітій сковороді, перевертаємо та обсмажуємо до повного приготування.

Подаємо кабачкові кульки гарячими з улюбленим соусом та насолоджуємося. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Куряче філе #Готуємо вдома