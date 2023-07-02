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Куриные шарики с кабачками по этому рецепту вы никогда не устанете готовить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриные шарики с кабачками понравятся всем
Куриные шарики с кабачками понравятся всем. Фото babusyni-retsepty

Универсальное и волшебное блюдо

Кабачки – это идеальный овощ. Его можно жарить в кляре, готовить закуски и первые блюда — в любом случае блюдо получится низкокалорийным, бюджетным и всегда уместным к любому столу.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим шарики из кабачков. Вкусные и аппетитные шарики готовятся из простых ингредиентов очень быстро. Родные не успеют умыться, как завтрак будет на столе.

Как приготовить куриные шарики с кабачками

Ингредиенты:

  • кабачок – 300 г;
  • куриная грудка – 400 г;
  • панировочные сухари – 40 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец и сухой чеснок – по своему вкусу;
  • сыр пармезан – 40 г;
  • мука.

Способ приготовления:

  1. Кабачок натираем на мелкой терке и посыпаем солью, выкладываем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Куриные грудки нарезаем на средние куски и кладем в блендер. Измельчаем и перекладываем в глубокую тарелку.
  3. Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо. Всыпаем соль, чёрный перец и сухой чеснок, добавляем пармезан и хорошо размешиваем.
  4. Скачиваем небольшие шарики, обваливаем их в муке. Жарим 10-12 минут на разогретой сковороде, переворачиваем и обжариваем до полного приготовления.

Подаем кабачковые шарики горячими с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Куриное филе #Готовим дома