Куриные шарики с кабачками по этому рецепту вы никогда не устанете готовить
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Универсальное и волшебное блюдо
Кабачки – это идеальный овощ. Его можно жарить в кляре, готовить закуски и первые блюда — в любом случае блюдо получится низкокалорийным, бюджетным и всегда уместным к любому столу.
Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим шарики из кабачков. Вкусные и аппетитные шарики готовятся из простых ингредиентов очень быстро. Родные не успеют умыться, как завтрак будет на столе.
Как приготовить куриные шарики с кабачками
Ингредиенты:
- кабачок – 300 г;
- куриная грудка – 400 г;
- панировочные сухари – 40 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- соль, черный молотый перец и сухой чеснок – по своему вкусу;
- сыр пармезан – 40 г;
- мука.
Способ приготовления:
- Кабачок натираем на мелкой терке и посыпаем солью, выкладываем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Куриные грудки нарезаем на средние куски и кладем в блендер. Измельчаем и перекладываем в глубокую тарелку.
- Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо. Всыпаем соль, чёрный перец и сухой чеснок, добавляем пармезан и хорошо размешиваем.
- Скачиваем небольшие шарики, обваливаем их в муке. Жарим 10-12 минут на разогретой сковороде, переворачиваем и обжариваем до полного приготовления.
Подаем кабачковые шарики горячими с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!