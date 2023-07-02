Куриные шарики с кабачками по этому рецепту вы никогда не устанете готовить

Универсальное и волшебное блюдо

Кабачки – это идеальный овощ. Его можно жарить в кляре, готовить закуски и первые блюда — в любом случае блюдо получится низкокалорийным, бюджетным и всегда уместным к любому столу.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим шарики из кабачков. Вкусные и аппетитные шарики готовятся из простых ингредиентов очень быстро. Родные не успеют умыться, как завтрак будет на столе.

Как приготовить куриные шарики с кабачками

Ингредиенты:

кабачок – 300 г;

куриная грудка – 400 г;

панировочные сухари – 40 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

соль, черный молотый перец и сухой чеснок – по своему вкусу;

сыр пармезан – 40 г;

мука.

Способ приготовления:

Кабачок натираем на мелкой терке и посыпаем солью, выкладываем в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Куриные грудки нарезаем на средние куски и кладем в блендер. Измельчаем и перекладываем в глубокую тарелку. Добавляем тертый кабачок, панировочные сухари и яйцо. Всыпаем соль, чёрный перец и сухой чеснок, добавляем пармезан и хорошо размешиваем. Скачиваем небольшие шарики, обваливаем их в муке. Жарим 10-12 минут на разогретой сковороде, переворачиваем и обжариваем до полного приготовления.

Подаем кабачковые шарики горячими с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!