Как едят кабачки в Китае: лучшего рецепта закуски вы не найдете
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Этот рецепт будет актуальным всегда
Кабачки – это универсальный овощ, не требующий длительного приготовления. Его вкус нейтрален, а потому из него получаются одинаково вкусными и обычные намазки, и сладкое варенье.
Сегодня мы приготовим закуску так, как готовят ее в Китае – в пикантном маринаде. Они просто не могут не понравиться, тем более что готовится такая закуска проще никуда. "Це Смак" рекомендует брать это блюдо молодые кабачки, тоненько их нарезать, а перезрелые овощи очистить от кожи и семян. Ну что ж, идем готовить!
Как приготовить кабачки в пикантном маринаде
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачок – 400 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- кунжут – 2 ст. л.;
- укроп – 0,5 пуч.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- соль: – 0,5 ч. л.;
- черный перец молотый, барбарис – по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки промойте, тонко нашинкуйте кольцами или пластинками. Сложите в глубокую миску, посолите.
- В отдельную емкость влейте соевый соус, мед, лимонный сок. Добавьте чёрный перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте.
- При необходимости слейте сок из кабачков. Добавьте измельченный укроп и заправку.
- Разогрейте в сковороде оливковое масло с кунжутом. Этим горячим маслом полейте кабачки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Подавайте, посыпав барбарисом.
Кстати, всего за 20 минут из кабачков можно приготовить просто невероятное блюдо! И вам даже не надо их жарить!