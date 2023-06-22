Как едят кабачки в Китае: лучшего рецепта закуски вы не найдете

Этот рецепт будет актуальным всегда

Кабачки – это универсальный овощ, не требующий длительного приготовления. Его вкус нейтрален, а потому из него получаются одинаково вкусными и обычные намазки, и сладкое варенье.

Сегодня мы приготовим закуску так, как готовят ее в Китае – в пикантном маринаде. Они просто не могут не понравиться, тем более что готовится такая закуска проще никуда. "Це Смак" рекомендует брать это блюдо молодые кабачки, тоненько их нарезать, а перезрелые овощи очистить от кожи и семян. Ну что ж, идем готовить!

Как приготовить кабачки в пикантном маринаде

Ингредиенты на 6 порций:

кабачок – 400 г;

чеснок – 2 зуб.;

кунжут – 2 ст. л.;

укроп – 0,5 пуч.;

соевый соус – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

соль: – 0,5 ч. л.;

черный перец молотый, барбарис – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки промойте, тонко нашинкуйте кольцами или пластинками. Сложите в глубокую миску, посолите. В отдельную емкость влейте соевый соус, мед, лимонный сок. Добавьте чёрный перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте. При необходимости слейте сок из кабачков. Добавьте измельченный укроп и заправку. Разогрейте в сковороде оливковое масло с кунжутом. Этим горячим маслом полейте кабачки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Подавайте, посыпав барбарисом.

Кстати, всего за 20 минут из кабачков можно приготовить просто невероятное блюдо! И вам даже не надо их жарить!