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Как едят кабачки в Китае: лучшего рецепта закуски вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная, но вкусная закуска - кабачки в маринаде
Необычная, но вкусная закуска - кабачки в маринаде. Фото cesmak.info

Этот рецепт будет актуальным всегда

Кабачки – это универсальный овощ, не требующий длительного приготовления. Его вкус нейтрален, а потому из него получаются одинаково вкусными и обычные намазки, и сладкое варенье.

Сегодня мы приготовим закуску так, как готовят ее в Китае – в пикантном маринаде. Они просто не могут не понравиться, тем более что готовится такая закуска проще никуда. "Це Смак" рекомендует брать это блюдо молодые кабачки, тоненько их нарезать, а перезрелые овощи очистить от кожи и семян. Ну что ж, идем готовить!

Как приготовить кабачки в пикантном маринаде

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачок – 400 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • кунжут – 2 ст. л.;
  • укроп – 0,5 пуч.;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • соль: – 0,5 ч. л.;
  • черный перец молотый, барбарис – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки промойте, тонко нашинкуйте кольцами или пластинками. Сложите в глубокую миску, посолите.
  2. В отдельную емкость влейте соевый соус, мед, лимонный сок. Добавьте чёрный перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте.
  3. При необходимости слейте сок из кабачков. Добавьте измельченный укроп и заправку.
  4. Разогрейте в сковороде оливковое масло с кунжутом. Этим горячим маслом полейте кабачки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Подавайте, посыпав барбарисом.

Кстати, всего за 20 минут из кабачков можно приготовить просто невероятное блюдо! И вам даже не надо их жарить!

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