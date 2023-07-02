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Спробуйте замість звичайного магазинного десерту: рецепт запечених персиків з горіхами у солодкому соусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий та солодкий персиковий десерт
Легкий та солодкий персиковий десерт. Фото Depositphotos

Немає нічого кращого і кориснішого за цей десерт

Ми звикли готувати в духовці м’ясо, овочі та пишну випічку. Смак запечених страв виходить якийсь особливий – насичений та глибокий. А що, якщо запекти в духовці фрукти?

Uaportal рекомендує приготувати в духовці персики з волоськими горіхами. Це відмінний варіант для тих, хто не товаришує з важкими кремовими тортами або не хоче бігти в магазин за звичайними солодощами. Неймовірно легкий десерт змусить вас забути про покупні смаколики.

Як приготувати персики з горіхами в солодкому соусі

Інгредієнти:

  • персики – 600 г;
  • волоські горіхи – 80 г;
  • цукор – 70 г;
  • борошно пшеничне – 1 ст. л.;
  • пластівці вівсяні – 1 ст. л.;
  • цукор ванільний — 2 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • кориця мелена – 1/4 ч. л.;
  • олія вершкове – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Розріжте персики навпіл, витягніть кісточку і подрібніть. Викладіть шматочки персиків у форму для запікання одним шаром.
  2. Горіхи подрібніть. Змішайте цукор, борошно, ванільний цукор, дрібку солі, корицю. Додайте вівсяні пластівці та горіхи, перемішайте та посипте персики сумішшю. Тонко наріжте вершкове масло і розкладіть на персики.
  3. Запікайте при температурі 175°C 20 – 35 хвилин.

Цей десерт можна подавати теплим або остудити перед подачею. Якщо ви вирішили подавати теплим, додайте порцію домашнього морозива або прохолодних вершків, щоб створити контраст тепла та холоду.

Теги:
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