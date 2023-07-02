Спробуйте замість звичайного магазинного десерту: рецепт запечених персиків з горіхами у солодкому соусі

Немає нічого кращого і кориснішого за цей десерт

Ми звикли готувати в духовці м’ясо, овочі та пишну випічку. Смак запечених страв виходить якийсь особливий – насичений та глибокий. А що, якщо запекти в духовці фрукти?

Uaportal рекомендує приготувати в духовці персики з волоськими горіхами. Це відмінний варіант для тих, хто не товаришує з важкими кремовими тортами або не хоче бігти в магазин за звичайними солодощами. Неймовірно легкий десерт змусить вас забути про покупні смаколики.

Як приготувати персики з горіхами в солодкому соусі

Інгредієнти:

персики – 600 г;

волоські горіхи – 80 г;

цукор – 70 г;

борошно пшеничне – 1 ст. л.;

пластівці вівсяні – 1 ст. л.;

цукор ванільний — 2 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

кориця мелена – 1/4 ч. л.;

олія вершкове – 50 г.

Спосіб приготування:

Розріжте персики навпіл, витягніть кісточку і подрібніть. Викладіть шматочки персиків у форму для запікання одним шаром. Горіхи подрібніть. Змішайте цукор, борошно, ванільний цукор, дрібку солі, корицю. Додайте вівсяні пластівці та горіхи, перемішайте та посипте персики сумішшю. Тонко наріжте вершкове масло і розкладіть на персики. Запікайте при температурі 175°C 20 – 35 хвилин.

Цей десерт можна подавати теплим або остудити перед подачею. Якщо ви вирішили подавати теплим, додайте порцію домашнього морозива або прохолодних вершків, щоб створити контраст тепла та холоду.