Спробуйте замість звичайного магазинного десерту: рецепт запечених персиків з горіхами у солодкому соусі
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Немає нічого кращого і кориснішого за цей десерт
Ми звикли готувати в духовці м’ясо, овочі та пишну випічку. Смак запечених страв виходить якийсь особливий – насичений та глибокий. А що, якщо запекти в духовці фрукти?
Uaportal рекомендує приготувати в духовці персики з волоськими горіхами. Це відмінний варіант для тих, хто не товаришує з важкими кремовими тортами або не хоче бігти в магазин за звичайними солодощами. Неймовірно легкий десерт змусить вас забути про покупні смаколики.
Як приготувати персики з горіхами в солодкому соусі
Інгредієнти:
- персики – 600 г;
- волоські горіхи – 80 г;
- цукор – 70 г;
- борошно пшеничне – 1 ст. л.;
- пластівці вівсяні – 1 ст. л.;
- цукор ванільний — 2 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- кориця мелена – 1/4 ч. л.;
- олія вершкове – 50 г.
Спосіб приготування:
- Розріжте персики навпіл, витягніть кісточку і подрібніть. Викладіть шматочки персиків у форму для запікання одним шаром.
- Горіхи подрібніть. Змішайте цукор, борошно, ванільний цукор, дрібку солі, корицю. Додайте вівсяні пластівці та горіхи, перемішайте та посипте персики сумішшю. Тонко наріжте вершкове масло і розкладіть на персики.
- Запікайте при температурі 175°C 20 – 35 хвилин.
Цей десерт можна подавати теплим або остудити перед подачею. Якщо ви вирішили подавати теплим, додайте порцію домашнього морозива або прохолодних вершків, щоб створити контраст тепла та холоду.