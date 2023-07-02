Ніколи не викидайте: як реанімувати старе сало

Салу можна повернути свіжий смак

Якщо шматок сала загубився на полиці вашого холодильника і лежить там давненько, не поспішайте його викидати. Ми розповідали, як правильно зберігати різні види сала.

Тепер ділимось способами, які допоможуть повернути старому салу свіжий смак. Це або маніпуляції безпосередньо з салом, або способи його використання.

Реанімація сала

Щоб сало було як з магазину, поріжте його на шматки, складіть в каструлю та залийте молоком. Поставте на плиту на маленький вогонь на двадцять хвилин. Потім — дістаньте сало з каструлі та остудіть.

Смалець

Поріжте сало шматочками й викладіть його на холодну сковороду. Запаліть під нею вогонь і повільно розтопіть сало. Смалець зливаємо в банку — на ньому можна готувати. Шкварки ж можна їсти окремо, з варениками або дерунами.

Затірка для борщу

Залийте сало теплою водою та залиште на день за кімнатної температури. Потім разом з часником та сіллю перебийте у блендері чи пропустіть через м’ясорубку. Така затірка кладеться в останні хвилини приготування борщу.

Намазка на хліб

Перемелюємо сало з часником та улюбленими спеціями. Дуже смачно мастити такою холодною пастою хліб. Також можна використати його в дуже смачній заготовці.