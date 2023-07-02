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Никогда не выбрасывайте: как реанимировать старое сало

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Из него можно приготовить массу вкусности
Из него можно приготовить массу вкусности. Фото zoom.me

Салу можно вернуть свежий вкус

Если кусок сала потерялся на полке вашего холодильника и лежит там давненько, не торопитесь его выбрасывать. Мы рассказывали, как правильно хранить разные виды сала.

Теперь делимся способами, которые помогут вернуть старому салу свежий вкус. Это либо манипуляции конкретно с салом, либо методы его использования.

Реанимация сала

Чтобы сало было как из магазина, порежьте его на куски, сложите в кастрюлю и залейте молоком. Поставьте на плиту маленький огонь на двадцать минут. Затем достаньте сало из кастрюли и остудите.

Смолец

Порежьте сало кусочками и выложите на холодную сковороду. Зажгите под ней огонь и медленно растопите сало. Смалец сливаем в банке – на нем можно готовить. Шкварки же можно есть по отдельности, с варениками или дерунами.

Затирка для борща

Залейте сало теплой водой и оставьте в день при комнатной температуре. Затем вместе с чесноком и солью перебейте в блендере или пропустите через мясорубку. Такая затирка кладется в последние минуты приготовления борща.

Намазка на хлеб

Перемалываем сало с чесноком и любимыми специями. Очень вкусно смазывать такой холодной пастой хлеб. Также можно использовать его в вкуснейшей заготовке.

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#Рецепт #Сало #Лайфхак #намазка