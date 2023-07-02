Хрумка закуска за кілька хвилин: апетитні бюджетні чипси
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Сподобаються дітям, і не тільки
Ми розповідали, як готувати смачні закусочні кульки з м’яса та кабачків. Ще простіший варіант закуски, що ідеально підходить до сімейного перегляду фільмів — домашні чипси.
Якщо готувати чипси з лаваша, вони виходять не лише смачні, а ще й корисні. В них точно не буде хімії, адже ви її просто туди не покладете. Також вони точно сподобаються дітям. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 1 лаваш
- олія
- сіль
- мелений часник
- куркума
- солодка мелена паприка
- зелень кропу
Спосіб приготування:
- Лаваш поріжте на шматочки довільного розміру та форми (можуть бути квадратні або трикутні). Кожен шматочок змастіть оливковою або соняшниковою олією.
- Викладіть шматочки на застелене пергаментом деко в один шар. Притрусіть сіллю, порізаним кропом, куркумою або іншими вашими улюбленими приправами.
- Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці. Час приготування складає всього 5–7 хвилин.
Чипси виходять хрумкі. За допомогою спецій їм можна надати будь-якого смаку. Також ми розповідали про цікавий спосіб заготівлі кропу на зиму.