Хрумка закуска за кілька хвилин: апетитні бюджетні чипси

Сподобаються дітям, і не тільки

Ми розповідали, як готувати смачні закусочні кульки з м’яса та кабачків. Ще простіший варіант закуски, що ідеально підходить до сімейного перегляду фільмів — домашні чипси.

Якщо готувати чипси з лаваша, вони виходять не лише смачні, а ще й корисні. В них точно не буде хімії, адже ви її просто туди не покладете. Також вони точно сподобаються дітям. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 лаваш

олія

сіль

мелений часник

куркума

солодка мелена паприка

зелень кропу

Спосіб приготування:

Лаваш поріжте на шматочки довільного розміру та форми (можуть бути квадратні або трикутні). Кожен шматочок змастіть оливковою або соняшниковою олією. Викладіть шматочки на застелене пергаментом деко в один шар. Притрусіть сіллю, порізаним кропом, куркумою або іншими вашими улюбленими приправами. Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці. Час приготування складає всього 5–7 хвилин.

Чипси виходять хрумкі. За допомогою спецій їм можна надати будь-якого смаку. Також ми розповідали про цікавий спосіб заготівлі кропу на зиму.