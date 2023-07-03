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Запечені курячі "кишеньки" із секретом: бюджетний спосіб нагодувати всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрумкі, але соковиті курячі конвертики
Хрумкі, але соковиті курячі конвертики. Фото cesmak.info

Вам не доведеться мити посуд після гостей — вони оближуть кожну тарілку

Курка – це завжди найдоступніша і найулюбленіша страва багатьох. До того ж, цей продукт має найбільшу кількість різних варіантів приготування.

Разом з "Це Смак" пропонуємо дуже смачний та оригінальний рецепт такої страви з курячих грудок – кишеньки. Вони виходять із хрумкою скоринкою, соковитим м’ясом і ніжною начинкою, що тане в роті.

Як приготувати запечені курячі кишеньки з начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе – 300 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • яблуко – 1 шт.;
  • чорнослив — 4 шт.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • аджика – 1 ст. л.;
  • петрушка – 50 г;
  • сушений базилік, сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками та відбийте з двох боків. Посипте кожну сіллю та базиліком.
  2. Петрушку подрібніть за допомогою ножа, половину яблука та сир натріть на великій тертці. Змішайте все із 1 ст. л. майонезу і додайте сіль до смаку.
  3. Кожну відбивну поверніть на кшталт кульки і заповніть наполовину начинкою. Потім покладіть всередину чорнослив і закрийте кишеньку начинкою догори.
  4. Деко змастіть олією і викладіть на неї кишеньки. Змішайте 1 ст. л. майонезу з такою ж кількістю аджики і покрийте цим соусом кожну курячу кишеньку. Запікайте в розігрітій духовці до 200 °C близько 20 хвилин.

Замість суміші майонезу та аджики можна просто посипати конвертики сиром та кунжутом або сметаною з дижонською гірчицею – вийде не менш смачно та ароматно. Також за бажанням можете замінити яблуко улюбленими печерицями або смачними баклажанами.

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#Рецепт #Куряча грудка #Готуємо вдома