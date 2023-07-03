Запеченные куриные "кармашки" с секретом: бюджетный способ накормить всю семью

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Курица – это всегда самое доступное и любимое блюдо многих. К тому же этот продукт имеет наибольшее количество различных вариантов приготовления.

Вместе с "Це Смак" предлагаем очень вкусный и оригинальный рецепт такого блюда из куриных комков — карманчики. Они выходят с хрустящей корочкой, сочным мясом и нежной начинкой, тающей во рту.

Как приготовить запеченные куриные кармашки с начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе – 300 г;

твердый сыр – 100 г;

яблоко – 1 шт.;

чернослив – 4 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

аджика – 1 ст. л.;

петрушка – 50 г;

сушеный базилик, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отбейте с двух сторон. Посыпьте каждую солью и базиликом. Петрушку измельчите с помощью ножа, половину яблока и сыр натрите на большой терке. Смешайте все с 1 ст. л. майонеза и добавьте соль по вкусу. Каждую отбивную поверните вроде шарика и наполовину заполните начинкой. Затем положите внутрь чернослив и закройте кармашек начинкой доверху. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него кармашки. Смешайте 1 ст. л. майонеза с таким же количеством аджики и покройте этим соусом каждый куриный карманчик. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут.

Вместо смеси майонеза и аджики можно просто посыпать конвертики сыром и кунжутом или сметаной с дижонской горчицей – получится не менее вкусно и ароматно. Также по желанию можете заменить яблоко любимыми шампиньонами или вкусными баклажанами.