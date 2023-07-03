Як рожеве шампанське: неймовірний квас каркаде врятує від спеки
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Красивий прохолодний напій
Ми розповідали, як готувати бузиновий квас. Тепер ділимось рецепту з чаєм каркаде. Він виходить рожевим, смачним, і більше схожим на безалкогольне ігристе вино, а не на квас.
Цей напій має чудовий колір та яскравий смак. Саме те, що потрібно у літню спеку. У пелюстках міститься природна кислота, тому приготуванні напою варто додати зовсім трохи кислого компоненту. Квас найкраще готувати звечора, в обід наступного дня можна вже прибирати до холодильника. Рецептом поділились на порталі social.com.ua.
Інгредієнти:
- вода — 3 л;
- чай каркаде — 5 столових ложок;
- сухі дріжджі — 1 чайна ложка без гірки;
- цукор — 1 склянка;
- лимонна кислота — 0,5 ложки;
- родзинки — 10–15 шт.
Спосіб приготування:
- Чай заливаємо 500 мл окропу, настоюємо та проціджуємо. Переливаємо його в трилітрову банку.
- Додаємо цукор, лимонну кислоту, родзинки. Вливаємо решту води кімнатної температури та сухі дріжджі.
- Усе перемішуємо та нещільно накриваємо (наприклад, перевернутою кришкою). Залишаємо на 15–20 годин.
Потім напій потрібно процідити. Проціджений напій охолоджуємо в холодильнику. Отримаємо кисло-солодкий квас каркаде з бульбашками. Також ми розповідали, як приготувати смачний лимонад.