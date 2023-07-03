Як рожеве шампанське: неймовірний квас каркаде врятує від спеки

Красивий прохолодний напій

Ми розповідали, як готувати бузиновий квас. Тепер ділимось рецепту з чаєм каркаде. Він виходить рожевим, смачним, і більше схожим на безалкогольне ігристе вино, а не на квас.

Цей напій має чудовий колір та яскравий смак. Саме те, що потрібно у літню спеку. У пелюстках міститься природна кислота, тому приготуванні напою варто додати зовсім трохи кислого компоненту. Квас найкраще готувати звечора, в обід наступного дня можна вже прибирати до холодильника. Рецептом поділились на порталі social.com.ua.

Інгредієнти:

вода — 3 л;

чай каркаде — 5 столових ложок;

сухі дріжджі — 1 чайна ложка без гірки;

цукор — 1 склянка;

лимонна кислота — 0,5 ложки;

родзинки — 10–15 шт.

Спосіб приготування:

Чай заливаємо 500 мл окропу, настоюємо та проціджуємо. Переливаємо його в трилітрову банку. Додаємо цукор, лимонну кислоту, родзинки. Вливаємо решту води кімнатної температури та сухі дріжджі. Усе перемішуємо та нещільно накриваємо (наприклад, перевернутою кришкою). Залишаємо на 15–20 годин.

Потім напій потрібно процідити. Проціджений напій охолоджуємо в холодильнику. Отримаємо кисло-солодкий квас каркаде з бульбашками. Також ми розповідали, як приготувати смачний лимонад.