Как розовое шампанское: невероятный квас каркаде спасет от жары

Красивый прохладительный напиток

Мы рассказывали, как готовить бузиновый квас. Теперь делимся рецептом с чаем каркаде. Он получается розовым, вкусным, и больше похожим на безалкогольное игристое вино, а не на квас.

Этот напиток имеет отличный цвет и яркий вкус. Именно то, что нужно в летнюю жару. В лепестках содержится природная кислота, поэтому приготовлении напитка следует добавить совсем немного кислого компонента. Квас лучше готовить с вечера, в обед на следующий день можно уже убирать в холодильник. Рецептом поделились на портале social.com.ua.

Ингредиенты:

вода – 3 л;

чай каркаде – 5 столовых ложек;

сухие дрожжи – 1 чайная ложка без горки;

сахар – 1 стакан;

лимонная кислота – 0,5 ложки;

изюм — 10–15 шт.

Способ приготовления:

Чай заливаем 500 мл кипятка, настаиваем и процеживаем. Переливаем его в трехлитровую банку. Добавляем сахар, лимонную кислоту, изюм. Вливаем оставшуюся воду комнатной температуры и сухие дрожжи. Все перемешиваем и неплотно накрываем (например, перевернутой крышкой). Оставляем на 15–20 часов.

Затем напиток нужно процедить. Процеженный напиток охлаждаем в холодильнике. Получим кисло-сладкий квас каркаде с пузырьками. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный лимонад.