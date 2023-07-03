Укр

Как розовое шампанское: невероятный квас каркаде спасет от жары

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой стаканчик очень легко приготовить дома
Такой стаканчик очень легко приготовить дома. Фото smachno.ua

Красивый прохладительный напиток

Мы рассказывали, как готовить бузиновый квас. Теперь делимся рецептом с чаем каркаде. Он получается розовым, вкусным, и больше похожим на безалкогольное игристое вино, а не на квас.

Этот напиток имеет отличный цвет и яркий вкус. Именно то, что нужно в летнюю жару. В лепестках содержится природная кислота, поэтому приготовлении напитка следует добавить совсем немного кислого компонента. Квас лучше готовить с вечера, в обед на следующий день можно уже убирать в холодильник. Рецептом поделились на портале social.com.ua.

Ингредиенты:

  • вода – 3 л;
  • чай каркаде – 5 столовых ложек;
  • сухие дрожжи – 1 чайная ложка без горки;
  • сахар – 1 стакан;
  • лимонная кислота – 0,5 ложки;
  • изюм — 10–15 шт.

Способ приготовления:

  1. Чай заливаем 500 мл кипятка, настаиваем и процеживаем. Переливаем его в трехлитровую банку.
  2. Добавляем сахар, лимонную кислоту, изюм. Вливаем оставшуюся воду комнатной температуры и сухие дрожжи.
  3. Все перемешиваем и неплотно накрываем (например, перевернутой крышкой). Оставляем на 15–20 часов.

Затем напиток нужно процедить. Процеженный напиток охлаждаем в холодильнике. Получим кисло-сладкий квас каркаде с пузырьками. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный лимонад.

Теги:
#Рецепт #Напиток #Каркаде #Квас