Без духовки, мороки та замішування тіста: піцу будете готувати тільки так
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Ідеально до сніданку, адже готується швидко
Ми розповідали, як готувати чудові ліниві пиріжки. Тепер ділимось ще одним швидким "сніданковим" рецептом — піци на сковороді.
Нічого не треба випікати — адже все готується на сковороді. Тісто легко замішується, і на страву йдуть лічені хвилини.
Інгредієнти:
- 200 г сметани
- 2 яйця
- 9 ст. л. борошна;
- 0,5 ч. л. соди;
- 100 г копченої ковбаси;
- 40 г зеленої цибулі;
- 150 г сиру;
- 2 ст. л. смачного кетчупу;
- сіль, чорний перець, олія.
Спосіб приготування:
- Для цієї піци найкраще підійде глибока сковорода з товстими стінками. Такий посуд краще зберігатиме жар, і страва приготується швидше.
- Змішуємо тісто. Розбиваємо яйця, додаємо сметану. Збиваємо все разом.
- Поступово просіюємо в майбутнє тісто борошно, щоразу перемішуючи. Додаємо соду і ретельно перемішуємо.
- Залишаємо тісто відпочити. В цей час займемось начинкою. Підійде будь-яка, але для першого разу спробуйте додати трохи ковбаси, сиру, зеленої цибулі.
- Дуже добре розігріваємо олію в сковороді. Виливаємо тісто, наверх наносимо кетчуп або інший томатний соус.
- Зверху викладаємо начинку, розрівнюючи шар. Вогонь зменшуємо до мінімуму і накриваємо сковороду кришкою.
- Через 5-7 хвилин можна перевірити, як там піца. Якщо бачите, що тісто ще не готове — залишіть ще на кілька хвилин.
Це надзвичайно простий та смачний перекус. Також ми розповідали про те, як готувати дуже соковиті котлети.