Без духовки, мороки та замішування тіста: піцу будете готувати тільки так

Ідеально до сніданку, адже готується швидко

Ми розповідали, як готувати чудові ліниві пиріжки. Тепер ділимось ще одним швидким "сніданковим" рецептом — піци на сковороді.

Нічого не треба випікати — адже все готується на сковороді. Тісто легко замішується, і на страву йдуть лічені хвилини.

Інгредієнти:

200 г сметани

2 яйця

9 ст. л. борошна;

0,5 ч. л. соди;

100 г копченої ковбаси;

40 г зеленої цибулі;

150 г сиру;

2 ст. л. смачного кетчупу;

сіль, чорний перець, олія.

Спосіб приготування:

Для цієї піци найкраще підійде глибока сковорода з товстими стінками. Такий посуд краще зберігатиме жар, і страва приготується швидше. Змішуємо тісто. Розбиваємо яйця, додаємо сметану. Збиваємо все разом. Поступово просіюємо в майбутнє тісто борошно, щоразу перемішуючи. Додаємо соду і ретельно перемішуємо. Залишаємо тісто відпочити. В цей час займемось начинкою. Підійде будь-яка, але для першого разу спробуйте додати трохи ковбаси, сиру, зеленої цибулі. Дуже добре розігріваємо олію в сковороді. Виливаємо тісто, наверх наносимо кетчуп або інший томатний соус. Зверху викладаємо начинку, розрівнюючи шар. Вогонь зменшуємо до мінімуму і накриваємо сковороду кришкою. Через 5-7 хвилин можна перевірити, як там піца. Якщо бачите, що тісто ще не готове — залишіть ще на кілька хвилин.

Це надзвичайно простий та смачний перекус. Також ми розповідали про те, як готувати дуже соковиті котлети.