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Без духовки, мороки та замішування тіста: піцу будете готувати тільки так

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Супершвидкий рецепт піци
Супершвидкий рецепт піци. Фото shuba.life

Ідеально до сніданку, адже готується швидко

Ми розповідали, як готувати чудові ліниві пиріжки. Тепер ділимось ще одним швидким "сніданковим" рецептом — піци на сковороді.

Нічого не треба випікати — адже все готується на сковороді. Тісто легко замішується, і на страву йдуть лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • 200 г сметани
  • 2 яйця
  • 9 ст. л. борошна;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • 100 г копченої ковбаси;
  • 40 г зеленої цибулі;
  • 150 г сиру;
  • 2 ст. л. смачного кетчупу;
  • сіль, чорний перець, олія.

Спосіб приготування:

  1. Для цієї піци найкраще підійде глибока сковорода з товстими стінками. Такий посуд краще зберігатиме жар, і страва приготується швидше.
  2. Змішуємо тісто. Розбиваємо яйця, додаємо сметану. Збиваємо все разом.
  3. Поступово просіюємо в майбутнє тісто борошно, щоразу перемішуючи. Додаємо соду і ретельно перемішуємо.
  4. Залишаємо тісто відпочити. В цей час займемось начинкою. Підійде будь-яка, але для першого разу спробуйте додати трохи ковбаси, сиру, зеленої цибулі.
  5. Дуже добре розігріваємо олію в сковороді. Виливаємо тісто, наверх наносимо кетчуп або інший томатний соус.
  6. Зверху викладаємо начинку, розрівнюючи шар. Вогонь зменшуємо до мінімуму і накриваємо сковороду кришкою.
  7. Через 5-7 хвилин можна перевірити, як там піца. Якщо бачите, що тісто ще не готове — залишіть ще на кілька хвилин.

Це надзвичайно простий та смачний перекус. Також ми розповідали про те, як готувати дуже соковиті котлети.

Теги:
#Рецепт #Піца #Сніданок #Піца на сковороді