У цих фрикадельках немає ні грама м’яса: ніхто не повірить, з чого вони

Саме так люблять готувати у Швеції

Ми вже знайомилися зі шведською кухнею та готували овочевий суп по-скандинавськи. У цій країні ще дуже люблять та вміють готувати фрикадельки.

Разом з"Це Смак" пофантазуємо на вегетаріанську тематику та приготуємо вегетаріанські фрикадельки з баклажанів та квасолі. Багата на білок та інші корисні речі квасоля – чудовий замінник м’яса. Фарш із бобових відмінно тримає форму та дружить з більшістю інших інгредієнтів. Ви насолодитеся багатим і насиченим смаком фрикадельок.

Як приготувати овочеві фрикадельки

Інгредієнти на 4 порції:

соняшникова олія – 3 ст. л.;

баклажан — 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

консервована квасоля – 180 г;

вівсяні пластівці – 20 г;

петрушка — 0,5 пуч.;

часник — 3 зуб.;

лимон – 0,5 шт.;

вода – 1 ст.;

вершки – 60 мл;

пшеничне борошно — 1 ст. л;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани вимийте, обсушіть, наріжте невеликими кубиками. Збризкайте маслом, перекладіть на лист і запікайте при 180 градусах 15-20 хвилин. Поки запікаються баклажани, цибулю наріжте півкільцями, часник — часточками. Обсмажте все на олії. Петрушку дрібно наріжте. Квасоля, пластівці, половину зелені, баклажани та підсмажену цибулю з часником помістіть у чашу блендера і подрібніть. Також можете пропустити все через м’ясорубку. Отриманий фарш посоліть і поперчіть до смаку, перемішайте. З маси скотіть кульки розміром з волоський горіх. Викладіть заготівлю на змащене маслом деко та запікайте при 180 градусах протягом 20 хвилин. Для соусу підсушіть на сковороді борошно до золотистого відтінку. Додайте сік половини лимона, влийте воду та вершки. Посоліть, поперчіть до свого смаку, додайте подрібнену петрушку, що залишилася. Перемішайте та варіть протягом декількох хвилин до загусання.

Викладіть фрикадельки на тарілку, полийте соусом. У Швеції страву подають із ягідним джемом із кислинкою. Пробуйте самі та пригощайте своїх близьких!