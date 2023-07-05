В этих фрикадельках нет ни грамма мяса: никто не поверит, из чего они

Именно так любят готовить в Швеции

Мы уже знакомились со шведской кухней и готовили овощной суп по-скандинавски. В этой стране еще очень любят и умеют готовить фрикадельки.

Вместе с "Це Смак" пофантазируем на вегетарианскую тематику и приготовим вегетарианские фрикадельки из баклажан и фасоли. Богатая на белок и другие полезные вещи фасоль – отличный заменитель мяса. Фарш из бобовых отлично держит форму и дружит с большинством других ингредиентов. Вы точно насладитесь богатым и насыщенным вкусом фрикаделек.

Как приготовить овощные фрикадельки

Ингредиенты на 4 порции:

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

баклажан – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

консервированная фасоль – 180 г;

овсяные хлопья – 20 г;

петрушка – 0,5 пуч.;

чеснок – 3 зуб.;

лимон – 0,5 шт.;

вода – 1 ст.;

сливки – 60 мл;

пшеничная мука – 1 ст. л;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны вымойте, обсушите, нарежьте небольшими кубиками. Сбрызните маслом, переложите на противень и запеките при 180 градусах 15-20 минут. Пока запекаются баклажаны, лук нарежьте полукольцами, чеснок – дольками. Обжарьте все на подсолнечном масле. Петрушку мелко нашинкуйте. Фасоль, хлопья, половину зелени, баклажаны и поджаренный лук с чесноком поместите в чашу блендера и измельчите. Также можете пропустить все из-за мясорубки. Полученный фарш посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. С массы скатайте шарики размером с грецкий орех. Выложите заготовки на смазанное маслом деко и запеките при 180 градусах в течение 20 минут. Для соуса подсушите на сковороде муку до лёгкого золотистого оттенка. Добавьте сок половины лимона, влейте воду и сливки. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте оставшуюся измельченную петрушку. Перемешайте и варите в течение нескольких минут до загустения.

Выложите фрикадельки на тарелку, полейте соусом. В Швеции блюдо подают с ягодным джемом с кислинкой. Пробуйте сами и угощайте своих близких!