Як заощадити на "ледачих варениках": просто приготуйте макарони по-єврейськи

Смачна та незвичайна страва з простих продуктів

Якщо ви вже готували куряче м’ясо за єврейським рецептом, тепер справа за гарніром. Сьогодні ми приготуємо ліниві "вареники з гречкою" — каша варнічкес.

Невідомо, звідки з’явилася ця традиційна єврейська страва: чи як спосіб використовувати залишки після приготування вареників, чи як лінива їх версія, але ця страва популярна і зараз. Shuba стверджує, що для правильного смаку варнічкес обов’язкові тільки дві умови: має бути багато добре просмаженої, але соковитої цибулі і багато жиру — олії або вершкового масла з олією, або смальцю.

Як приготувати макарони по-єврейськи

Інгредієнти на 8 порцій:

гречана крупа — 200 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

вода — 400 мл;

рослинна олія — 100 мл;

сіль — 1 ч. л.;

макарони фарфале — 200 г;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

перець чорний мелений, лавровий лист мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте і наріжте тонкими півкільцями 2 великі цибулини, велике куряче яйце збийте злегка. У каструлі змішайте 2 склянки води, 2 столові ложки олії, пів чайної ложки солі та доведіть до кипіння. В іншій каструлі змішайте гречку з яйцем і смажте, постійно помішуючи, поки гречка не пахне. Влийте гарячу воду та перемішайте. Зменште вогонь до мінімуму і варіть гречку під кришкою, поки рідина не вбереться. Обсмажте цибулю на решті олії до золотистого кольору. Посоліть, поперчіть, посипте меленим лавровим листом і перемішайте. Відваріть фарфале згідно з інструкцією на упаковці до стану al dente. Злийте з макаронів воду і додайте цибулю, перемішайте. Додайте гречку, перемішайте та прогрійте.

Подавати кашу варничкес можна з курячими шкварками по-єврейськи. Смачного!