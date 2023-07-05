Как сэкономить на "ленивых варениках": просто приготовьте макароны по-еврейски

Вкусное и необычное блюдо из простых продуктов

Если вы уже готовили куриное мясо по еврейскому рецепту, теперь дело за гарниром. Сегодня мы приготовим ленивые "вареники с гречкой" — каша варничкес.

Неизвестно, откуда появилось это традиционное еврейское блюдо: то ли как способ использовать остатки после приготовления вареников, то ли как ленивая их версия, но это блюдо популярно и сейчас. Shuba утверждает, что для правильного вкуса варничкес обязательны только два условия: должно быть много хорошо прожаренного, но сочного лука и много жира — растительного масла или сливочного масла с растительным, или смальца.

Как приготовить макароны по-еврейски

Ингредиенты на 8 порций:

гречневая крупа — 200 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

вода — 400 мл;

растительное масло — 100 мл;

соль — 1 ч. л.;

макароны фарфале — 200 г;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

перец черный молотый, лавровый лист молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте тонкими полукольцами 2 крупные луковицы, большое куриное яйцо слегка взбейте. В кастрюле смешайте 2 стакана воды, 2 столовые ложки масла, пол чайной ложки соли и доведите до кипения. В другой кастрюле смешайте гречку с яйцом и жарьте, постоянно помешивая, пока гречка не начнет пахнуть. Влейте горячую воду и перемешайте. Убавьте огонь до минимума и варите гречку под крышкой, пока не впитается жидкость. Обжарьте лук на остальном масле до золотистого цвета. Посолите, поперчите, посыпьте молотым лавровым листом и перемешайте. Отварите фарфале согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Слейте с макарон воду и добавьте лук, перемешайте. Добавьте гречку, перемешайте и прогрейте.

Подавать кашу варничкес можно с куриными шкварками по-еврейски. Приятного аппетита!