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Чотири інгредієнти, і все по склянці: рецепт пирога, який ви подужаєте навіть спросоння

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий у приготуванні пиріг з персиками
Простий у приготуванні пиріг з персиками. Фото Depositphotos

Рецепт-виручалочка за лічені хвилини

Пиріг "Чотири склянки" отримав свою назву через те, що до складу тіста входить по чотири склянки у 250 мл основних інгредієнтів — кефіру, манки, борошна та цукру. Це головна особливість випічки, завдяки якій її так просто готувати.

Такий простий у приготуванні пиріг за рецептом "Господиньки" вразить вас результатом. Смачний і пухкий, він зведе з розуму своїм ароматом навіть ваших сусідів!

Як приготувати пиріг "4 склянки"

Інгредієнти:

  • кефір – 1 склянка;
  • манка – 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • персики — 5 шт.;
  • яйце – 2 шт.;
  • масло вершкове – 50 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо в мисці кефір з манною крупою та цукровим піском, перемішуємо. Додаємо в суміш яйця, солимо.
  2. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовій печі, виливаємо в суміш, перемішуємо до однорідності. Просіюємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо густе липке тісто.
  3. Відокремлюємо кісточки від персиків, нарізаємо м’якоть дрібними кубиками.
  4. Застилаємо форму для випікання пергаментом, викладаємо частину тіста і рівномірно розподіляємо по поверхні.
  5. Кладемо на тісто персики по всій маківці і заливаємо другою частиною тіста.
  6. Випікаємо пиріг за температури 180 градусів 50 хвилин.

А щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Заварюйте свій улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!

Теги:
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