Чотири інгредієнти, і все по склянці: рецепт пирога, який ви подужаєте навіть спросоння
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт-виручалочка за лічені хвилини
Пиріг "Чотири склянки" отримав свою назву через те, що до складу тіста входить по чотири склянки у 250 мл основних інгредієнтів — кефіру, манки, борошна та цукру. Це головна особливість випічки, завдяки якій її так просто готувати.
Такий простий у приготуванні пиріг за рецептом "Господиньки" вразить вас результатом. Смачний і пухкий, він зведе з розуму своїм ароматом навіть ваших сусідів!
Як приготувати пиріг "4 склянки"
Інгредієнти:
- кефір – 1 склянка;
- манка – 1 склянка;
- цукор – 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- персики — 5 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- масло вершкове – 50 г;
- розпушувач – 10 г;
- сіль.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо в мисці кефір з манною крупою та цукровим піском, перемішуємо. Додаємо в суміш яйця, солимо.
- Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовій печі, виливаємо в суміш, перемішуємо до однорідності. Просіюємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо густе липке тісто.
- Відокремлюємо кісточки від персиків, нарізаємо м’якоть дрібними кубиками.
- Застилаємо форму для випікання пергаментом, викладаємо частину тіста і рівномірно розподіляємо по поверхні.
- Кладемо на тісто персики по всій маківці і заливаємо другою частиною тіста.
- Випікаємо пиріг за температури 180 градусів 50 хвилин.
А щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Заварюйте свій улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!