Чотири інгредієнти, і все по склянці: рецепт пирога, який ви подужаєте навіть спросоння

Рецепт-виручалочка за лічені хвилини

Пиріг "Чотири склянки" отримав свою назву через те, що до складу тіста входить по чотири склянки у 250 мл основних інгредієнтів — кефіру, манки, борошна та цукру. Це головна особливість випічки, завдяки якій її так просто готувати.

Такий простий у приготуванні пиріг за рецептом "Господиньки" вразить вас результатом. Смачний і пухкий, він зведе з розуму своїм ароматом навіть ваших сусідів!

Як приготувати пиріг "4 склянки"

Інгредієнти:

кефір – 1 склянка;

манка – 1 склянка;

цукор – 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

персики — 5 шт.;

яйце – 2 шт.;

масло вершкове – 50 г;

розпушувач – 10 г;

сіль.

Спосіб приготування:

З’єднуємо в мисці кефір з манною крупою та цукровим піском, перемішуємо. Додаємо в суміш яйця, солимо. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовій печі, виливаємо в суміш, перемішуємо до однорідності. Просіюємо в суміш борошно та розпушувач, замішуємо густе липке тісто. Відокремлюємо кісточки від персиків, нарізаємо м’якоть дрібними кубиками. Застилаємо форму для випікання пергаментом, викладаємо частину тіста і рівномірно розподіляємо по поверхні. Кладемо на тісто персики по всій маківці і заливаємо другою частиною тіста. Випікаємо пиріг за температури 180 градусів 50 хвилин.

А щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Заварюйте свій улюблений напій і насолоджуйтесь смакотою!