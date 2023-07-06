Четыре ингредиента, и все по стакану: рецепт пирога, который вы осилите даже спросонья
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Рецепт-выручалочка за считанные минуты
Пирог "Четыре стакана" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по четыре стакана в 250 мл основных ингредиентов — кефира, манки, муки и сахара. Это главная изюминка выпечки, благодаря которой ее так просто готовить.
Такой простой в приготовлении пирог по рецепту "Господиньки" поразит вас результатом. Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей!
Как приготовить пирог "4 стакана"
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан;
- манка – 1 стакан;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 1 стакан;
- персики – 5 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- масло сливочное – 50 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- соль.
Способ приготовления:
- Соединяем в миске кефир с манной крупой и сахарным песком, перемешиваем. Добавляем в смесь яйца, солим.
- Растапливаем сливочное масло в микроволновке, выливаем в смесь, перемешиваем до однородности. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое липкое тесто.
- Отделяем косточки от персиков, нарезаем мякоть маленькими кубиками.
- Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем часть теста и равномерно распределяем по поверхности.
- Кладем на тесто персики по всей макушке и заливаем второй частью теста.
- Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 50 минут.
А чтобы пирог долго не черствел, добавьте туда один ингредиент. Заваривайте свой любимый напиток и наслаждайтесь вкуснятиной!