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Четыре ингредиента, и все по стакану: рецепт пирога, который вы осилите даже спросонья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой в приготовлении пирог с персиками
Простой в приготовлении пирог с персиками. Фото Depositphotos

Рецепт-выручалочка за считанные минуты

Пирог "Четыре стакана" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по четыре стакана в 250 мл основных ингредиентов — кефира, манки, муки и сахара. Это главная изюминка выпечки, благодаря которой ее так просто готовить.

Такой простой в приготовлении пирог по рецепту "Господиньки" поразит вас результатом. Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей!

Как приготовить пирог "4 стакана"

Ингредиенты:

  • кефир – 1 стакан;
  • манка – 1 стакан;
  • сахар – 1 стакан;
  • мука – 1 стакан;
  • персики – 5 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • масло сливочное – 50 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Соединяем в миске кефир с манной крупой и сахарным песком, перемешиваем. Добавляем в смесь яйца, солим.
  2. Растапливаем сливочное масло в микроволновке, выливаем в смесь, перемешиваем до однородности. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое липкое тесто.
  3. Отделяем косточки от персиков, нарезаем мякоть маленькими кубиками.
  4. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем часть теста и равномерно распределяем по поверхности.
  5. Кладем на тесто персики по всей макушке и заливаем второй частью теста.
  6. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 50 минут.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте туда один ингредиент. Заваривайте свой любимый напиток и наслаждайтесь вкуснятиной!

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