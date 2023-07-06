Четыре ингредиента, и все по стакану: рецепт пирога, который вы осилите даже спросонья

Рецепт-выручалочка за считанные минуты

Пирог "Четыре стакана" получил свое название из-за того, что в состав теста входит по четыре стакана в 250 мл основных ингредиентов — кефира, манки, муки и сахара. Это главная изюминка выпечки, благодаря которой ее так просто готовить.

Такой простой в приготовлении пирог по рецепту "Господиньки" поразит вас результатом. Вкусный и рыхлый, он сведет с ума своим ароматом даже ваших соседей!

Как приготовить пирог "4 стакана"

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан;

манка – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

мука – 1 стакан;

персики – 5 шт.;

яйцо – 2 шт.;

масло сливочное – 50 г;

разрыхлитель – 10 г;

соль.

Способ приготовления:

Соединяем в миске кефир с манной крупой и сахарным песком, перемешиваем. Добавляем в смесь яйца, солим. Растапливаем сливочное масло в микроволновке, выливаем в смесь, перемешиваем до однородности. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое липкое тесто. Отделяем косточки от персиков, нарезаем мякоть маленькими кубиками. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем часть теста и равномерно распределяем по поверхности. Кладем на тесто персики по всей макушке и заливаем второй частью теста. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 50 минут.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте туда один ингредиент. Заваривайте свой любимый напиток и наслаждайтесь вкуснятиной!