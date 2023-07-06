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Закинути в духовку і займатись своїми справами: ситна вечеря за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант ситної простої вечері
Чудовий варіант ситної простої вечері. Фото shuba.life

Обов’язково приготуйте, поки є свіжі овочі

Якщо ви вже готували смачну кабачкову запіканку, зверніть увагу на цей рецепт страви з овочами та бринзою. Поєднання ароматних смажених баклажанів, соковитих помідорів і розтопленої солоної бринзи створює чудовий смак, який нагадує смак піци.

Запіканка з баклажанами й бринзою — це чудовий гарнір, який за необхідності можна перетворити на ситну і смачну основну страву. Достатньо додати трохи фаршу. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 2 шт.
  • Томати — 2 шт.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Бринза — 250 г
  • Зелень — до смаку
  • Яйця курячі — 3 шт.
  • Молоко — 1/2 склянки
  • Сіль, перець — до смаку
  • Олія соняшникова — 40 г
  • Базилік

Спосіб приготування:

  1. Овочі й зелень помийте та обсушіть. Баклажани наріжте кружальцями, помідори й бринзу — кубиками. Часник очистьте і подрібніть разом з зеленню.
  2. Баклажани обсмажте з двох сторін до рум’яної скоринки, близько 4 хвилин. Рівномірно розкладіть їх у формі для запікання.
  3. На баклажани покладіть шар помідорів, на них — шар бринзи. Посипте зеленню з часником.
  4. У мисці збийте яйця з молоком, посоліть і поперчіть. Залийте запіканку яєчною масою і помістіть у духовку, розігріту до 180°C, на 45 хвилин.

Подавайте запіканку теплою, прикрасивши базиліком. Також ми розповідали, як готувати смачний шашлик з курки.

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