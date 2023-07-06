Забросить в духовку и заниматься своими делами: сытный ужин за считанные минуты

Обязательно приготовьте, пока есть свежие овощи

Если вы уже готовили вкусную кабачковую запеканку, обратите внимание на этот рецепт блюда с овощами и брынзой. Сочетание ароматных жареных баклажанов, сочных помидоров и растопленной соленой брынзы создает отличный вкус, напоминающий вкус пиццы.

Запеканка с баклажанами и брынзой – это отличный гарнир, который при необходимости можно превратить в сытное и вкусное основное блюдо. Достаточно добавить немного фарша. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Баклажан — 2 шт.

Томаты – 2 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Бринза — 250 г

Зелень — по вкусу

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко — 1/2 стакана

Соль, перец — по вкусу

Масло подсолнечное — 40 г

Базилик

Способ приготовления:

Овощи и зелень промойте и обсушите. Баклажаны нарежьте кружочками, помидоры и брынзу – кубиками. Чеснок очистите и измельчите вместе с зеленью. Баклажаны обжарьте с двух сторон до румяной корочки, около 4 минут. Равномерно разложите их в форме для запекания. На баклажаны положите слой помидоров, на них – слой брынзы. Посыпьте зеленью с чесноком. В миске взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите. Залейте запеканку яичной массой и поместите в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Подавайте запеканку теплой, украсив базиликом. Также мы рассказывали, как готовить вкусный шашлык из курицы.