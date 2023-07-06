Забросить в духовку и заниматься своими делами: сытный ужин за считанные минуты
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Обязательно приготовьте, пока есть свежие овощи
Если вы уже готовили вкусную кабачковую запеканку, обратите внимание на этот рецепт блюда с овощами и брынзой. Сочетание ароматных жареных баклажанов, сочных помидоров и растопленной соленой брынзы создает отличный вкус, напоминающий вкус пиццы.
Запеканка с баклажанами и брынзой – это отличный гарнир, который при необходимости можно превратить в сытное и вкусное основное блюдо. Достаточно добавить немного фарша. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Баклажан — 2 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Бринза — 250 г
- Зелень — по вкусу
- Яйца куриные – 3 шт.
- Молоко — 1/2 стакана
- Соль, перец — по вкусу
- Масло подсолнечное — 40 г
- Базилик
Способ приготовления:
- Овощи и зелень промойте и обсушите. Баклажаны нарежьте кружочками, помидоры и брынзу – кубиками. Чеснок очистите и измельчите вместе с зеленью.
- Баклажаны обжарьте с двух сторон до румяной корочки, около 4 минут. Равномерно разложите их в форме для запекания.
- На баклажаны положите слой помидоров, на них – слой брынзы. Посыпьте зеленью с чесноком.
- В миске взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите. Залейте запеканку яичной массой и поместите в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.
Подавайте запеканку теплой, украсив базиликом. Также мы рассказывали, как готовить вкусный шашлык из курицы.