Укр

Забросить в духовку и заниматься своими делами: сытный ужин за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сытного простого ужина
Прекрасный вариант сытного простого ужина. Фото shuba.life

Обязательно приготовьте, пока есть свежие овощи

Если вы уже готовили вкусную кабачковую запеканку, обратите внимание на этот рецепт блюда с овощами и брынзой. Сочетание ароматных жареных баклажанов, сочных помидоров и растопленной соленой брынзы создает отличный вкус, напоминающий вкус пиццы.

Запеканка с баклажанами и брынзой – это отличный гарнир, который при необходимости можно превратить в сытное и вкусное основное блюдо. Достаточно добавить немного фарша. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 2 шт.
  • Томаты – 2 шт.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Бринза — 250 г
  • Зелень — по вкусу
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Молоко — 1/2 стакана
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло подсолнечное — 40 г
  • Базилик

Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень промойте и обсушите. Баклажаны нарежьте кружочками, помидоры и брынзу – кубиками. Чеснок очистите и измельчите вместе с зеленью.
  2. Баклажаны обжарьте с двух сторон до румяной корочки, около 4 минут. Равномерно разложите их в форме для запекания.
  3. На баклажаны положите слой помидоров, на них – слой брынзы. Посыпьте зеленью с чесноком.
  4. В миске взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите. Залейте запеканку яичной массой и поместите в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Подавайте запеканку теплой, украсив базиликом. Также мы рассказывали, как готовить вкусный шашлык из курицы.

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