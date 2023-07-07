Просто заморозьте ряженку: рецепт торта, для якого вам навіть борошно не знадобиться

Додайте в крем ягоди — і випічка стане ще кращою!

Якщо ви дуже любите домашню випічку, при цьому віддаєте перевагу якимось не надто калорійним і солодким десертам, то такий пиріг однозначно стане вашим фаворитом. Ви не повірите, але він готується із замороженої ряжанки!

Завдяки цьому ряжанка змінює свою текстуру – вона стає більш густою та в’язкою. У поєднанні зі сметаною та кукурудзяним крохмалем продукт перетворюється на повітряний крем. Вам не доведеться возитися з тестом, тому що торт із ряжанки за рецептом "Це Смак" запікається на коржі з пісочного печива та вершкового масла. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати торт із замороженої ряженки

Інгредієнти на 10 порцій:

ряжанка — 2 л;

печиво – 250 г;

вершкове масло – 120 г;

сметана – 500 г;

цукрова пудра – 100 г;

ванільний цукор – 10 г;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

яйце – 3 шт.

Спосіб приготування:

Попередньо заморозьте ряжанку. Потім витягніть її з упаковки та розріжте на дрібні шматки. Помістіть ряжанку в сито, застелене марлею. Накрийте продукт і покладіть зверху прес. Дайте ряжанці розтанути. Розтопіть вершкове масло|мастило|. Змішайте його з розкришеним печивом і подрібніть у блендері. Розподіліть отриману крихту на дно форми для випікання діаметром 20 см. Сформуйте бортики. Відправте коржик у духовку на 10-15 хвилин при 180 градусах. Змішайте ряжанку зі сметаною, цукровою пудрою, ванільним цукром та крохмалем. Додайте яйця і збийте все вінчиком. За бажанням можете додати фрукти, наприклад, банани. Залийте крем у форму для випікання. Надішліть торт в духовку на 90 хвилин при 160 градусах. Щоб торт не втратив своєї ніжної текстури, поставте в нижню частину духової шафи місткість з водою.

Після приготування обов’язково дайте охолонути десерту. Швидке та смачне частування до улюбленого чаю чи кави готове! Смачного!