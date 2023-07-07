Просто заморозьте ряженку: рецепт торта, для которого вам даже мука не понадобиться

Добавьте в крем ягоды — и выпечка станет еще лучше!

Если вы очень любите домашнюю выпечку, при этом предпочитаете какие-то не слишком калорийные и сладкие десерты, то такой пирог однозначно станет вашим фаворитом. Вы не поверите, но он готовится из замороженной ряженки!

Благодаря этому ряженка меняет свою текстуру – она становится более густой и вязкой. В сочетании со сметаной и кукурузным крахмалом продукт превращается в воздушный крем. Вам не придется возиться с тестом, потому что торт из ряженки по рецепту "Це Смак" запекается на корже из песочного печенья и сливочного масла. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить торт из замороженной ряженки

Ингредиенты на 10 порций:

ряженка – 2 л;

печенье – 250 г;

сливочное масло – 120 г;

сметана – 500 г;

сахарная пудра – 100 г;

ванильный сахар – 10 г;

кукурузный крахмал – 30 г;

яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

Предварительно заморозьте ряженку. Затем извлеките ее из упаковки и разрежьте на мелкие куски. Поместите ряженку в сито, застеленное марлей. Накройте продукт и уложите сверху пресс. Дайте ряженке растаять. Растопите сливочное масло. Смешайте его с раскрошенным печеньем и измельчите в блендере. Распределите полученную крошку на дно формы для выпекания диаметром 20 см. Сформируйте бортики. Отправьте лепешку в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Смешайте ряженку со сметаной, сахарной пудрой, ванильным сахаром и крахмалом. Добавьте яйца и взбейте все венчиком. По желанию можете добавить фрукты, например бананы. Залейте крем в форму для выпечки. Отправьте торт в духовку на 90 минут при 160 градусах. Чтобы торт не потерял свою нежную текстуру, поставьте в нижнюю часть духового шкафа емкость с водой.

После приготовления обязательно дайте десерту остыть. Быстрое и вкусное угощение к любимому чаю или кофе готово! Приятного аппетита!