Каша варнічкес — древній єврейський рецепт бюджетної страви

Чудовий варіант обіду або вечері

Якщо у вас залишилося трохи гречаної каші або макаронів, можна додати ще декілька простих продуктів та приготувати смачну страву — кашу варнічкес. Це традиційний єврейський наїдок.

За походженням — це ліниві "варенички з гречкою", адже кашею на їдиші називали саме гречку, яка в Україні здавна була популярною начинкою для вареників. З’явилася каша варнічкес чи то як спосіб використати залишки після приготування вареників, чи як лінива їх версія. Традиційно кашу варнічкес готували з квадратної локшини або галушок, смажених із гречкою та цибулею у смальці. Але більш розповсюдженою є його пізніша й ще лінивіша американська варіація, де замість домашнього тіста використовуються готові макарони-метелики. Рецептом поділились на SHUBA.

Інгредієнти:

Гречана крупа — 200 г

Яйце куряче, велике — 1 шт.

Вода — 400 мл

Олія — 100 мл

Сіль, перець, лавровий лист — до смаку

Макарони фарфале — 200 г

Цибуля — 2 шт.

Спосіб приготування:

Очистьте та наріжте тонкими півкільцями 2 великі цибулі, велике куряче яйце злегка збийте. У каструлі змішайте 2 склянки води, 2 столові ложки олії, пів чайної ложки солі і доведіть до кипіння. В іншій каструлі змішайте гречку з яйцем та смажте, постійно помішуючи, поки гречка не почне пахнути, близько 6 хвилин. Влийте гарячу воду з олією та перемішайте. Зменште вогонь до мінімуму та варіть гречку під кришкою, доки не вбереться рідина. Тим часом обсмажте цибулю на решті олії до золотистого кольору. Посоліть, поперчіть, посипте меленим лавровим листям і перемішайте. Відваріть фарфале згідно з інструкцією на пакуванні до стану al dente. Злийте з макаронів воду та додайте цибулю, перемішайте. Додайте гречку і ще раз перемішайте та прогрійте.

Страва виходить надзвичайно ситною. Також ми розповідали, як готувати смачну угорську намазку на бутерброди.