Мало хто знає, як насправді треба варити гречку — у холодній чи гарячій воді

Є одна дуже поширена помилка, яку допускають майже всі

Гречка — один із найпопулярніших продуктів в Україні. Ця крупа ідеальна з точки зору наповнення організму повільними вуглеводами, які швидко нас насичують і надовго дарують відчуття ситості. А щоб зробити її смачнішою, варто додати всього одну зі спецій, які ідеально доповнюють смак цього гарніру.

Між тим, далеко не всі господині знають, як правильно варити гречку. Більшість готує її, просто заливаючи водою з-під крана. Однак це не завжди хороший варіант, інформує видання napensii.

Як варити гречку — у холодній чи гарячій воді

Якщо ви хочете, щоб гречана каша вийшла смачною та розсипчастою, не заливайте її холодною водою перед тим як поставити каструлю на вогонь. Це один із найпопулярніших методів її приготування, який однак, не зовсім правильний: якщо крупу закинути в холодну воду, то ядра гречки розкисають і каша виходить в’язкою.

Щоб гречка зберегла приємну консистенцію і справді потішила своїм смаком, її треба закидати в окріп. Відразу після того, як ви додали крупу у киплячу воду, вогонь зменшують до мінімуму, а каструлю накривають кришкою.

Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Кулінари назвали три найпоширеніші помилки, які допускають під час куховарства недосвідчені господині. Кожен із цих "промахів" помітно псує смак страви, хоч і здається логічним.