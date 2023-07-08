Стародавня закарпатська страва нагодує всю сім’ю: рецепт фантастичної ріплянки
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Гуцули розбираються у смачній їжі
Ми розповідали, як готувати рибний пиріг "Баба-шарпанина". Ділимось рецептом ще однієї автентичної страви — закарпатської ріплянки.
Ріплянка — це традиційна страва жителів Колочави. Складається воно з розвареного в пюре картоплі і кукурудзяного борошна. Страва так називається, тому що на місцевому діалекті "ріпа" — це картопля. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- картопля;
- кукурудзяне борошно;
- вершкове масло;
- бринза.
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю в невеликій кількості води. Воду зливати не слід.
- Всипте у воду з картоплею попередньо замочену у теплій воді кукурудзяну крупу. Вимісіть до однорідності.
- Посуд для запікання рясно змастіть вершковим маслом. Викладіть в нього ріплянку. Зверху додайте шматочок масла і притрусіть бринзою.
- Запікайте в духовці при 220 градусах протягом 30 – 40 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Попри те, що ріплянка — цілком самостійна страва, що подається зі сметаною та шкварками, можна експериментувати. Приміром, спробуйте використати її як гарнір до соковитих мазуриків.