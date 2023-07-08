Древнее закарпатское блюдо накормит всю семью: рецепт фантастической риплянки

Гуцулы разбираются во вкусной еде

Мы рассказывали, как готовить рыбный пирог " Баба-шарпанина ". Делимся рецептом еще одного аутентичного блюда — закарпатской риплянки.

Реплянка – это традиционное блюдо жителей Колочавы. Состоит оно из разваренной в пюре картофеля и кукурузной муки. Кушанье так называется, потому что на местном диалекте "репа" — это картофель. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

картофель;

кукурузная мука;

сливочное масло;

брынза.

Способ приготовления:

Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте в воду с картофелем предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности. Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку. Сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой. Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.

Несмотря на то, что реплянка — самостоятельное блюдо, которое подается со сметаной и шкварками, можно экспериментировать. К примеру, попробуйте использовать ее в качестве гарнира к сочным мазурикам.