Древнее закарпатское блюдо накормит всю семью: рецепт фантастической риплянки
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Гуцулы разбираются во вкусной еде
Мы рассказывали, как готовить рыбный пирог " Баба-шарпанина ". Делимся рецептом еще одного аутентичного блюда — закарпатской риплянки.
Реплянка – это традиционное блюдо жителей Колочавы. Состоит оно из разваренной в пюре картофеля и кукурузной муки. Кушанье так называется, потому что на местном диалекте "репа" — это картофель. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- картофель;
- кукурузная мука;
- сливочное масло;
- брынза.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует.
- Всыпьте в воду с картофелем предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности.
- Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку. Сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой.
- Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.
Несмотря на то, что реплянка — самостоятельное блюдо, которое подается со сметаной и шкварками, можно экспериментировать. К примеру, попробуйте использовать ее в качестве гарнира к сочным мазурикам.