Королівський сніданок: рецепт смажених яєць з овочами по-англійськи

Всього 15 хвилин — і ви вже отримуєте задоволення!

Сьогодні ми снідаємо так, як зазвичай їсть король Великобританії. Традиційно поширений англійський сніданок включає бекон, яєчню або омлет, обсмажені помідори (на сковороді або гриль), смажені гриби, обсмажений хліб або тости з вершковим маслом. Іноді у сніданок додають чорний пудинг, спекотне з капусти та картоплі, запечені боби та ковбаски. Оскільки все смажене, такий сніданок називають ще "спекотне" або fry up.

Разом із Shuba пропонуємо найкласичніший варіант англійського сніданку: зі смажених яєць, хрумкого бекону, ковбасок, грибів, томатів та консервованої квасолі. Порадуйте близьких смачною, ситною та білковою їжею.

Як приготувати англійський сніданок.

Інгредієнти:

яйця курячі — 2 шт.;

ковбаски — 2 шт.;

печериці — 2 шт.;

бекон, скибочки — 2 шт.;

томати чері — 4 шт.;

консервована квасоля — 50 г;

сіль, перець чорний мелений, салатна зелень — до свого смаку;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Гриби помити, розрізати навпіл, обсмажити з сіллю та перцем на великому вогні в невеликій кількості олії до золотистого кольору. У тій же сковороді обсмажити ковбаски до рум’яної скоринки. З яєць посмажити яєчню з рідким жовтком. Коли яєчня буде готова перекласти на тарілку, а в сковороді швидко обсмажити помідори на великому вогні, щоб вони стали м’якими. Потім швидко і на великому вогні обсмажити смужки бекону до апетитного хрускоту. Викласти готові томати поруч із яєчнею, поруч викласти смажені гриби та ковбаски, а також бекон та консервовану квасолю. Подавати з улюбленою салатною зеленню.

Їжу традиційно супроводжують смачний чай, ароматну каву чи фруктовий сік. Смачного!