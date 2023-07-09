Королевский завтрак: рецепт жареных яиц с овощами по-английски

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Сегодня мы позавтракаем так, как обычно ест король Великобритании. Традиционно распространенный английский завтрак включает бекон, яичницу или омлет, обжаренные помидоры (на сковороде или гриль), жареные грибы, обжаренный хлеб или тосты со сливочным маслом. Иногда в завтрак добавляют черный пудинг, жаркое из капусты и картофеля, запеченные бобы и колбаски. Поскольку все жареное, то такой завтрак называют еще "жаркое" или fry up.

Вместе с Shuba предлагаем самый классический вариант английского завтрака: из жареных яиц, хрустящего бекона, колбасок, грибов, томатов и консервированной фасоли. Порадуйте близких вкусной, сытной и белковой едой.

Как приготовить английский завтрак

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

колбаски — 2 шт.;

шампиньоны — 2 шт.;

бекон, ломтики — 2 шт.;

томаты черри — 4 шт.;

консервированная фасоль — 50 г;

соль, перец черный молотый, салатная зелень — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Грибы помыть, разрезать пополам, обжарить с солью и перцем на большом огне в небольшом количестве масла до золотистого цвета. В той же сковороде обжарить колбаски до румяной корочки. Из яиц пожарить глазунью с жидким желтком. Когда яичница будет готова, переложить на тарелку, а в сковороде быстро обжарить помидоры на большом огне, чтобы они стали мягкими. Затем так же быстро и на большом огне обжарить полоски бекона до аппетитного хруста. Выложить готовые томаты рядом с яичницей, рядом выложить жареные грибы и колбаски, а также бекон и консервированную фасоль. Подавать с любимой салатной зеленью.

Еду традиционно сопровождают вкусный чай, ароматный кофе или фруктовый сок. Приятного аппетита!