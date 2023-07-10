Німецькі фрау рекомендують: рецепт пишних оладок з яблуками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З цими оладками ви не готуватимете на сніданок нічого іншого
Німецькі фрау знаються на домашній їжі. Чого вартий тільки їхній пивний суп ! Але й прості страви у жінок виходять просто чудовими.
Разом з "Важно знать" ми дізналися німецький рецепт фірмових оладок із яблуками. Безперечно, це не зовсім звична для нас страва — вони настільки пишні, що більше нагадують пончики з яблучною начинкою. Але до сніданку така страва — саме те!
Як приготувати німецькі оладки з яблуками.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 0,3 ч. л. солі;
- 80 г цукру;
- 250 мл кефіру;
- 1 ч. л. соди;
- 300 г борошна;
- 3 ст. л. рослинної олії.
Для начинки:
- 20 г вершкового масла;
- 2-3 яблука;
- 1,5 ст. л. цукру.
Спосіб приготування:
- Помийте яблука, видаліть шкірку та наріжте кубиками.
- На розігріту сковороду покладіть вершкове масло і відправте туди яблука, тушкуйте 5 хвилин. Після цього посипте цукром і продовжуйте тушкувати ще 5-7 хвилин. Начинку перекладіть в окрему миску і дай охолонути.
- Для приготування тіста кефір будь-якої жирності перелийте у глибоку миску. Вбийте до нього 2 яйця, додайте цукор, соду та сіль. Перемішайте віночком до однорідності.
- Всипте борошно і змішайте з іншими інгредієнтами. Наприкінці додайте 3 ст. л. рослинної олії та вінчиком замісіть тісто.
- На розігріту сковороду вилийте олію і смажте оладки на невеликому вогні під кришкою. Зверху на кожну оладку викладіть яблучну начинку і зверху знову тісто. Коли оладки підрум’яняться з одного боку, переверніть на іншу, накрийте кришкою і смажте до готовності.
При подачі посипте оладки цукровою пудрою. Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь.