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Німецькі фрау рекомендують: рецепт пишних оладок з яблуками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Швидкі, смачні та легкі німецькі оладки з яблуками
Швидкі, смачні та легкі німецькі оладки з яблуками. Фото vazhnoznat.com

З цими оладками ви не готуватимете на сніданок нічого іншого

Німецькі фрау знаються на домашній їжі. Чого вартий тільки їхній пивний суп ! Але й прості страви у жінок виходять просто чудовими.

Разом з "Важно знать" ми дізналися німецький рецепт фірмових оладок із яблуками. Безперечно, це не зовсім звична для нас страва — вони настільки пишні, що більше нагадують пончики з яблучною начинкою. Але до сніданку така страва — саме те!

Як приготувати німецькі оладки з яблуками.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 0,3 ч. л. солі;
  • 80 г цукру;
  • 250 мл кефіру;
  • 1 ч. л. соди;
  • 300 г борошна;
  • 3 ст. л. рослинної олії.

Для начинки:

  • 20 г вершкового масла;
  • 2-3 яблука;
  • 1,5 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

  1. Помийте яблука, видаліть шкірку та наріжте кубиками.
  2. На розігріту сковороду покладіть вершкове масло і відправте туди яблука, тушкуйте 5 хвилин. Після цього посипте цукром і продовжуйте тушкувати ще 5-7 хвилин. Начинку перекладіть в окрему миску і дай охолонути.
  3. Для приготування тіста кефір будь-якої жирності перелийте у глибоку миску. Вбийте до нього 2 яйця, додайте цукор, соду та сіль. Перемішайте віночком до однорідності.
  4. Всипте борошно і змішайте з іншими інгредієнтами. Наприкінці додайте 3 ст. л. рослинної олії та вінчиком замісіть тісто.
  5. На розігріту сковороду вилийте олію і смажте оладки на невеликому вогні під кришкою. Зверху на кожну оладку викладіть яблучну начинку і зверху знову тісто. Коли оладки підрум’яняться з одного боку, переверніть на іншу, накрийте кришкою і смажте до готовності.

При подачі посипте оладки цукровою пудрою. Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь.

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