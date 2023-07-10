Німецькі фрау рекомендують: рецепт пишних оладок з яблуками

З цими оладками ви не готуватимете на сніданок нічого іншого

Німецькі фрау знаються на домашній їжі. Чого вартий тільки їхній пивний суп ! Але й прості страви у жінок виходять просто чудовими.

Разом з "Важно знать" ми дізналися німецький рецепт фірмових оладок із яблуками. Безперечно, це не зовсім звична для нас страва — вони настільки пишні, що більше нагадують пончики з яблучною начинкою. Але до сніданку така страва — саме те!

Як приготувати німецькі оладки з яблуками.

Інгредієнти:

2 яйця;

0,3 ч. л. солі;

80 г цукру;

250 мл кефіру;

1 ч. л. соди;

300 г борошна;

3 ст. л. рослинної олії.

Для начинки:

20 г вершкового масла;

2-3 яблука;

1,5 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

Помийте яблука, видаліть шкірку та наріжте кубиками. На розігріту сковороду покладіть вершкове масло і відправте туди яблука, тушкуйте 5 хвилин. Після цього посипте цукром і продовжуйте тушкувати ще 5-7 хвилин. Начинку перекладіть в окрему миску і дай охолонути. Для приготування тіста кефір будь-якої жирності перелийте у глибоку миску. Вбийте до нього 2 яйця, додайте цукор, соду та сіль. Перемішайте віночком до однорідності. Всипте борошно і змішайте з іншими інгредієнтами. Наприкінці додайте 3 ст. л. рослинної олії та вінчиком замісіть тісто. На розігріту сковороду вилийте олію і смажте оладки на невеликому вогні під кришкою. Зверху на кожну оладку викладіть яблучну начинку і зверху знову тісто. Коли оладки підрум’яняться з одного боку, переверніть на іншу, накрийте кришкою і смажте до готовності.

При подачі посипте оладки цукровою пудрою. Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь.