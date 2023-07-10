Немецкие фрау рекомендуют: рецепт пышных оладий с яблоками

С этими оладьями вы не будете готовить на завтрак ничего другого

Немецкие фрау знают толк в домашней еде. Чего стоит только их пивной суп! Но и простые блюда у немок получаются просто великолепными.

Вместе с "Важно знать" мы разузнали немецкий рецепт фирменных оладий с яблоками. Безусловно, это не совсем привычное для нас блюдо — они настолько пышные, что больше напоминают пончики с яблочной начинкой. Но к завтраку такое блюдо — самое то!

Как приготовить немецкие оладьи с яблоками

Ингредиенты:

2 яйца;

0,3 ч. л. соли;

80 г сахара;

250 мл кефира;

1 ч. л. соды;

300 г муки;

3 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

20 г сливочного масла;

2–3 яблока;

1,5 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

Помойте яблоки, удалите кожуру и нарежьте кубиками. На разогретую сковороду положите сливочное масло и отправьте туда яблоки, тушите 5 минут. После посыпьте сахаром и продолжайте тушить еще 5–7 минут. Начинку переложите в отдельную миску и дай остыть. Для приготовления теста кефир любой жирности перелейте в глубокую миску. Вбейте к нему 2 яйца, добавьте сахар, соду и соль. Перемешайте венчиком до однородности. Всыпьте муку и смешайте с остальными ингредиентами. В конце добавьте 3 ст. л. растительного масла и венчиком замесите тесто. На разогретую сковороду вылейте растительное масло и жарьте оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выложите яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда оладьи подрумянятся с одной стороны, переверните на другую, накройте крышкой и жарьте до готовности.

При подаче посыпьте оладьи сахарной пудрой. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь.