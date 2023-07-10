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Немецкие фрау рекомендуют: рецепт пышных оладий с яблоками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Быстрые, вкусные и легкие немецкие оладьи с яблоками
Быстрые, вкусные и легкие немецкие оладьи с яблоками. Фото vazhnoznat.com

С этими оладьями вы не будете готовить на завтрак ничего другого

Немецкие фрау знают толк в домашней еде. Чего стоит только их пивной суп! Но и простые блюда у немок получаются просто великолепными.

Вместе с "Важно знать" мы разузнали немецкий рецепт фирменных оладий с яблоками. Безусловно, это не совсем привычное для нас блюдо — они настолько пышные, что больше напоминают пончики с яблочной начинкой. Но к завтраку такое блюдо — самое то!

Как приготовить немецкие оладьи с яблоками

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 0,3 ч. л. соли;
  • 80 г сахара;
  • 250 мл кефира;
  • 1 ч. л. соды;
  • 300 г муки;
  • 3 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 20 г сливочного масла;
  • 2–3 яблока;
  • 1,5 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоки, удалите кожуру и нарежьте кубиками.
  2. На разогретую сковороду положите сливочное масло и отправьте туда яблоки, тушите 5 минут. После посыпьте сахаром и продолжайте тушить еще 5–7 минут. Начинку переложите в отдельную миску и дай остыть.
  3. Для приготовления теста кефир любой жирности перелейте в глубокую миску. Вбейте к нему 2 яйца, добавьте сахар, соду и соль. Перемешайте венчиком до однородности.
  4. Всыпьте муку и смешайте с остальными ингредиентами. В конце добавьте 3 ст. л. растительного масла и венчиком замесите тесто.
  5. На разогретую сковороду вылейте растительное масло и жарьте оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выложите яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда оладьи подрумянятся с одной стороны, переверните на другую, накройте крышкой и жарьте до готовности.

При подаче посыпьте оладьи сахарной пудрой. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь.

Теги:
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