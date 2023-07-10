Немецкие фрау рекомендуют: рецепт пышных оладий с яблоками
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С этими оладьями вы не будете готовить на завтрак ничего другого
Немецкие фрау знают толк в домашней еде. Чего стоит только их пивной суп! Но и простые блюда у немок получаются просто великолепными.
Вместе с "Важно знать" мы разузнали немецкий рецепт фирменных оладий с яблоками. Безусловно, это не совсем привычное для нас блюдо — они настолько пышные, что больше напоминают пончики с яблочной начинкой. Но к завтраку такое блюдо — самое то!
Как приготовить немецкие оладьи с яблоками
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 0,3 ч. л. соли;
- 80 г сахара;
- 250 мл кефира;
- 1 ч. л. соды;
- 300 г муки;
- 3 ст. л. растительного масла.
Для начинки:
- 20 г сливочного масла;
- 2–3 яблока;
- 1,5 ст. л. сахара.
Способ приготовления:
- Помойте яблоки, удалите кожуру и нарежьте кубиками.
- На разогретую сковороду положите сливочное масло и отправьте туда яблоки, тушите 5 минут. После посыпьте сахаром и продолжайте тушить еще 5–7 минут. Начинку переложите в отдельную миску и дай остыть.
- Для приготовления теста кефир любой жирности перелейте в глубокую миску. Вбейте к нему 2 яйца, добавьте сахар, соду и соль. Перемешайте венчиком до однородности.
- Всыпьте муку и смешайте с остальными ингредиентами. В конце добавьте 3 ст. л. растительного масла и венчиком замесите тесто.
- На разогретую сковороду вылейте растительное масло и жарьте оладьи на небольшом огне под крышкой. Сверху на каждую оладью выложите яблочную начинку и поверх снова тесто. Когда оладьи подрумянятся с одной стороны, переверните на другую, накройте крышкой и жарьте до готовности.
При подаче посыпьте оладьи сахарной пудрой. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь.