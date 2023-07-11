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Жодної капусти: тепер готуватимете голубці тільки за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі голубці стануть королем святкового столу
Такі голубці стануть королем святкового столу. Фото cesmak.info

Незвичайний рецепт класичної страви

Ви коли-небудь готували улюблені голубці у духовці? Готуються вони вдвічі менше, а капусту для такої страви взагалі можна не використовувати. Хіба це можливо? Так, якщо використовувати бурякове листя.

Якщо ви любите традиційні голубці і намагалися готувати долму, рецепт від "Це Смак" вам теж сподобається. Бадилля буряка не просто стане частиною вашого списку покупок, але і з легкістю очолить його. Спробуємо?

Як приготувати голубці з бурякового листя

Інгредієнти на 8 порцій:

  • бурякове бадилля – 20 шт.;
  • рис – 150 г;
  • свинячий фарш – 300 г;
  • морква – 2 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – до смаку;
  • сметана – 5 ст. л.;
  • вода – 400 мл.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть рис до напівготовності. Залишіть остигати.
  2. Подрібніть цибулю, дрібно натріть моркву, обсмажуйте в маслі протягом 5 хвилин.
  3. Посоліть і поперчіть фарш. Змішайте з холодним рисом, а також половиною цибулі та моркви зі сковороди.
  4. Помийте бурякове листя, відріжте черешки, обшпарте окропом і злегка відбийте по центру.
  5. Викладіть трохи начинки в центр листа і загорніть.
  6. Щільно покладіть голубці в казан, посипте половиною засмажки.
  7. Змішайте сметану з 400 мл теплої води, залийте молочною сумішшю голубці.
  8. Накрийте котел фольгою замість кришки та відправте в розігріту до 180 ° С духовку на 10 хвилин. Зніміть фольгу і готуйте голубці у буряковому листі ще 20 хвилин.

Якщо навіть такий рецепт здається вам стандартним, спробуйте приготувати голубці в тесті. Впевнені, що вам сподобається!

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