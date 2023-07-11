Жодної капусти: тепер готуватимете голубці тільки за цим рецептом
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Незвичайний рецепт класичної страви
Ви коли-небудь готували улюблені голубці у духовці? Готуються вони вдвічі менше, а капусту для такої страви взагалі можна не використовувати. Хіба це можливо? Так, якщо використовувати бурякове листя.
Якщо ви любите традиційні голубці і намагалися готувати долму, рецепт від "Це Смак" вам теж сподобається. Бадилля буряка не просто стане частиною вашого списку покупок, але і з легкістю очолить його. Спробуємо?
Як приготувати голубці з бурякового листя
Інгредієнти на 8 порцій:
- бурякове бадилля – 20 шт.;
- рис – 150 г;
- свинячий фарш – 300 г;
- морква – 2 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – до смаку;
- сметана – 5 ст. л.;
- вода – 400 мл.
Спосіб приготування:
- Відваріть рис до напівготовності. Залишіть остигати.
- Подрібніть цибулю, дрібно натріть моркву, обсмажуйте в маслі протягом 5 хвилин.
- Посоліть і поперчіть фарш. Змішайте з холодним рисом, а також половиною цибулі та моркви зі сковороди.
- Помийте бурякове листя, відріжте черешки, обшпарте окропом і злегка відбийте по центру.
- Викладіть трохи начинки в центр листа і загорніть.
- Щільно покладіть голубці в казан, посипте половиною засмажки.
- Змішайте сметану з 400 мл теплої води, залийте молочною сумішшю голубці.
- Накрийте котел фольгою замість кришки та відправте в розігріту до 180 ° С духовку на 10 хвилин. Зніміть фольгу і готуйте голубці у буряковому листі ще 20 хвилин.
Якщо навіть такий рецепт здається вам стандартним, спробуйте приготувати голубці в тесті. Впевнені, що вам сподобається!