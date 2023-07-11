Жодної капусти: тепер готуватимете голубці тільки за цим рецептом

Незвичайний рецепт класичної страви

Ви коли-небудь готували улюблені голубці у духовці? Готуються вони вдвічі менше, а капусту для такої страви взагалі можна не використовувати. Хіба це можливо? Так, якщо використовувати бурякове листя.

Якщо ви любите традиційні голубці і намагалися готувати долму, рецепт від "Це Смак" вам теж сподобається. Бадилля буряка не просто стане частиною вашого списку покупок, але і з легкістю очолить його. Спробуємо?

Як приготувати голубці з бурякового листя

Інгредієнти на 8 порцій:

бурякове бадилля – 20 шт.;

рис – 150 г;

свинячий фарш – 300 г;

морква – 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – до смаку;

сметана – 5 ст. л.;

вода – 400 мл.

Спосіб приготування:

Відваріть рис до напівготовності. Залишіть остигати. Подрібніть цибулю, дрібно натріть моркву, обсмажуйте в маслі протягом 5 хвилин. Посоліть і поперчіть фарш. Змішайте з холодним рисом, а також половиною цибулі та моркви зі сковороди. Помийте бурякове листя, відріжте черешки, обшпарте окропом і злегка відбийте по центру. Викладіть трохи начинки в центр листа і загорніть. Щільно покладіть голубці в казан, посипте половиною засмажки. Змішайте сметану з 400 мл теплої води, залийте молочною сумішшю голубці. Накрийте котел фольгою замість кришки та відправте в розігріту до 180 ° С духовку на 10 хвилин. Зніміть фольгу і готуйте голубці у буряковому листі ще 20 хвилин.

Якщо навіть такий рецепт здається вам стандартним, спробуйте приготувати голубці в тесті. Впевнені, що вам сподобається!