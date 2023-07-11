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Никакой капусты: теперь будете готовить голубцы только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие голубцы станут королем праздничного стола
Такие голубцы станут королем праздничного стола. Фото cesmak.info

Необычный рецепт классического блюда

Вы когда-нибудь готовили любимые голубцы в духовке? Готовятся они в два раза меньше, а капусту для такого блюда можно вообще не использовать. Разве это возможно? Да, если использовать свекольные листья.

Если вы обожаете традиционные голубцы и пробовали готовить долму, рецепт от "Це Смак" вам тоже понравится. Свекольная ботва не просто станет частью вашего списка покупок, но и с легкостью возглавит его. Попробуем?

Как приготовить голубцы из свекольных листьев

Ингредиенты на 8 порций:

  • свекольная ботва – 20 шт.;
  • рис – 150 г;
  • свиной фарш – 300 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по вкусу;
  • сметана – 5 ст. л.;
  • вода – 400 мл.

Способ приготовления:

  1. Отварите рис до полуготовности. Оставьте остывать.
  2. Измельчите лук, мелко натрите морковь, обжаривайте в масле в течение 5 минут.
  3. Посолите и поперчите фарш. Смешайте с холодным рисом, а также половиной лука и моркови из сковороды.
  4. Помойте свекольные листья, отрежьте черенки, ошпарьте кипятком и слегка отбейте по центру.
  5. Выложите немного начинки в центр листа и заверните.
  6. Плотно уложите голубцы в котел, посыпьте половиной зажарки.
  7. Смешайте сметану с 400 мл теплой воды, залейте молочной смесью голубцы.
  8. Накройте котел фольгой вместо крышки и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 10 минут. Снимите фольгу и готовьте голубцы в свекольных листьях еще 20 минут.

Если даже такой рецепт кажется вам стандартным, то попробуйте приготовить голубцы в тесте. Уверены, что вам понравится!

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#Рецепт #Голубцы #Готовим дома