Никакой капусты: теперь будете готовить голубцы только по этому рецепту
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Необычный рецепт классического блюда
Вы когда-нибудь готовили любимые голубцы в духовке? Готовятся они в два раза меньше, а капусту для такого блюда можно вообще не использовать. Разве это возможно? Да, если использовать свекольные листья.
Если вы обожаете традиционные голубцы и пробовали готовить долму, рецепт от "Це Смак" вам тоже понравится. Свекольная ботва не просто станет частью вашего списка покупок, но и с легкостью возглавит его. Попробуем?
Как приготовить голубцы из свекольных листьев
Ингредиенты на 8 порций:
- свекольная ботва – 20 шт.;
- рис – 150 г;
- свиной фарш – 300 г;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по вкусу;
- сметана – 5 ст. л.;
- вода – 400 мл.
Способ приготовления:
- Отварите рис до полуготовности. Оставьте остывать.
- Измельчите лук, мелко натрите морковь, обжаривайте в масле в течение 5 минут.
- Посолите и поперчите фарш. Смешайте с холодным рисом, а также половиной лука и моркови из сковороды.
- Помойте свекольные листья, отрежьте черенки, ошпарьте кипятком и слегка отбейте по центру.
- Выложите немного начинки в центр листа и заверните.
- Плотно уложите голубцы в котел, посыпьте половиной зажарки.
- Смешайте сметану с 400 мл теплой воды, залейте молочной смесью голубцы.
- Накройте котел фольгой вместо крышки и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 10 минут. Снимите фольгу и готовьте голубцы в свекольных листьях еще 20 минут.
Если даже такой рецепт кажется вам стандартным, то попробуйте приготовить голубцы в тесте. Уверены, что вам понравится!