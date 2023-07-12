Швидкі біляші з кабачкового тіста: якщо інші рецепти вже набридли
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Страва не створена, щоб вам довго стояти на кухні
Якщо домашні вже наїлися різноманітними стравами з кабачків, запропонуйте їм дещо незвичайне. Радимо приготувати ліниві та швидкі біляші з кабачкового тіста — оригінальна страва, що поєднує в собі і м’ясо, і овочі.
Така страва за рецептом "Це Смак" відмінно розбавить ваш "кабачковий" раціон. Для тих, хто худне, приємна новина: страва низькокалорійна, тому ви можете пробувати їх навіть на ніч. Спробуйте – і ви ніколи не пошкодуєте!
Як приготувати біляші з кабачкового тіста
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачок – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- яйце – 2 шт.
- борошно з дуруму – 100 г
- яловичий фарш – 300 г
- часник – 2 шт.
- молоко – 80-100 мл
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте та натріть великий кабачок на великій тертці. Додайте трохи солі і залиште на 15 хвилин.
- Подрібніть цибулю та часник. Додайте їх до фаршу і перемішайте. Посоліть і поперчіть до смаку. Обсмажуйте фарш протягом 10 хвилин.
- Готовий фарш викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
- Відіжміть м’якуш кабачка. Для тесту змішайте кабачок з яйцями і просіяним цільнозерновим борошном. Щоб тісто було рідкішим, додайте молоко.
- Сковороду з антипригарним покриттям протріть серветкою, змоченою в олії.
- Далі викладіть тісто на сковороду, на нього трохи фаршу, а потім знову шар тіста. Обсмажуйте біляші до золотистої скоринки з обох боків.
Подавати такі кабачкові біляші можна з улюбленим соусом. Смачного!