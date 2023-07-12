Швидкі біляші з кабачкового тіста: якщо інші рецепти вже набридли

Страва не створена, щоб вам довго стояти на кухні

Якщо домашні вже наїлися різноманітними стравами з кабачків, запропонуйте їм дещо незвичайне. Радимо приготувати ліниві та швидкі біляші з кабачкового тіста — оригінальна страва, що поєднує в собі і м’ясо, і овочі.

Така страва за рецептом "Це Смак" відмінно розбавить ваш "кабачковий" раціон. Для тих, хто худне, приємна новина: страва низькокалорійна, тому ви можете пробувати їх навіть на ніч. Спробуйте – і ви ніколи не пошкодуєте!

Як приготувати біляші з кабачкового тіста

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачок – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

яйце – 2 шт.

борошно з дуруму – 100 г

яловичий фарш – 300 г

часник – 2 шт.

молоко – 80-100 мл

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Очистьте та натріть великий кабачок на великій тертці. Додайте трохи солі і залиште на 15 хвилин. Подрібніть цибулю та часник. Додайте їх до фаршу і перемішайте. Посоліть і поперчіть до смаку. Обсмажуйте фарш протягом 10 хвилин. Готовий фарш викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир. Відіжміть м’якуш кабачка. Для тесту змішайте кабачок з яйцями і просіяним цільнозерновим борошном. Щоб тісто було рідкішим, додайте молоко. Сковороду з антипригарним покриттям протріть серветкою, змоченою в олії. Далі викладіть тісто на сковороду, на нього трохи фаршу, а потім знову шар тіста. Обсмажуйте біляші до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати такі кабачкові біляші можна з улюбленим соусом. Смачного!