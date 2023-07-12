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Швидкі біляші з кабачкового тіста: якщо інші рецепти вже набридли

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові біляші можна їсти навіть тим, хто худне
Кабачкові біляші можна їсти навіть тим, хто худне. Фото cesmak.info

Страва не створена, щоб вам довго стояти на кухні

Якщо домашні вже наїлися різноманітними стравами з кабачків, запропонуйте їм дещо незвичайне. Радимо приготувати ліниві та швидкі біляші з кабачкового тіста — оригінальна страва, що поєднує в собі і м’ясо, і овочі.

Така страва за рецептом "Це Смак" відмінно розбавить ваш "кабачковий" раціон. Для тих, хто худне, приємна новина: страва низькокалорійна, тому ви можете пробувати їх навіть на ніч. Спробуйте – і ви ніколи не пошкодуєте!

Як приготувати біляші з кабачкового тіста

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачок – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • борошно з дуруму – 100 г
  • яловичий фарш – 300 г
  • часник – 2 шт.
  • молоко – 80-100 мл
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте та натріть великий кабачок на великій тертці. Додайте трохи солі і залиште на 15 хвилин.
  2. Подрібніть цибулю та часник. Додайте їх до фаршу і перемішайте. Посоліть і поперчіть до смаку. Обсмажуйте фарш протягом 10 хвилин.
  3. Готовий фарш викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
  4. Відіжміть м’якуш кабачка. Для тесту змішайте кабачок з яйцями і просіяним цільнозерновим борошном. Щоб тісто було рідкішим, додайте молоко.
  5. Сковороду з антипригарним покриттям протріть серветкою, змоченою в олії.
  6. Далі викладіть тісто на сковороду, на нього трохи фаршу, а потім знову шар тіста. Обсмажуйте біляші до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати такі кабачкові біляші можна з улюбленим соусом. Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома