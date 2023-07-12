Быстрые беляши из кабачкового теста: если другие рецепты уже надоели
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Блюдо не создано, чтобы долго стоять на кухне
Если домашние уже наелись разнообразными блюдами из кабачков, предложите им несколько необычное. Советуем приготовить ленивые и быстрые беляши из кабачкового теста — оригинальное блюдо, сочетающее в себе и мясо, и овощи.
Такое блюдо по рецепту "Це Смак" отлично разбавит ваш "кабачковый" рацион. Для худеющих приятная новость: блюдо низкокалорийное, поэтому вы можете пробовать их даже на ночь. Попробуйте – и вы ни разу не пожалеете!
Как приготовить быстрые беляши из кабачкового теста
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 2 шт.
- мука из дурума – 100 г
- говяжий фарш – 300 г
- чеснок – 2 шт.
- молоко – 80-100 мл
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и натрите большой кабачок на крупной терке. Добавьте чуть-чуть соли и оставьте на 15 минут.
- Измельчите лук и чеснок. Добавьте их в фарш и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте фарш в течение 10 минут.
- Готовый фарш выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
- Отожмите мякоть кабачка. Для теста смешайте кабачок с яйцами и просеянной цельнозерновой мукой. Чтобы тесто было более редким, добавьте молоко.
- Сковороду с антипригарным покрытием протрите салфеткой, смоченной в растительном масле.
- Далее выложите на сковороду тесто, на него немного фарша, а затем снова слой теста. Обжаривайте беляши до золотистой корочки с двух сторон.
Подавать такие кабачковые беляши можно с любимым соусом. Приятного аппетита!