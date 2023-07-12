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Быстрые беляши из кабачкового теста: если другие рецепты уже надоели

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые беляши можно есть даже худеющим
Кабачковые беляши можно есть даже худеющим. Фото cesmak.info

Блюдо не создано, чтобы долго стоять на кухне

Если домашние уже наелись разнообразными блюдами из кабачков, предложите им несколько необычное. Советуем приготовить ленивые и быстрые беляши из кабачкового теста — оригинальное блюдо, сочетающее в себе и мясо, и овощи.

Такое блюдо по рецепту "Це Смак" отлично разбавит ваш "кабачковый" рацион. Для худеющих приятная новость: блюдо низкокалорийное, поэтому вы можете пробовать их даже на ночь. Попробуйте – и вы ни разу не пожалеете!

Как приготовить быстрые беляши из кабачкового теста

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачок – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • мука из дурума – 100 г
  • говяжий фарш – 300 г
  • чеснок – 2 шт.
  • молоко – 80-100 мл
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и натрите большой кабачок на крупной терке. Добавьте чуть-чуть соли и оставьте на 15 минут.
  2. Измельчите лук и чеснок. Добавьте их в фарш и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте фарш в течение 10 минут.
  3. Готовый фарш выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
  4. Отожмите мякоть кабачка. Для теста смешайте кабачок с яйцами и просеянной цельнозерновой мукой. Чтобы тесто было более редким, добавьте молоко.
  5. Сковороду с антипригарным покрытием протрите салфеткой, смоченной в растительном масле.
  6. Далее выложите на сковороду тесто, на него немного фарша, а затем снова слой теста. Обжаривайте беляши до золотистой корочки с двух сторон.

Подавать такие кабачковые беляши можно с любимым соусом. Приятного аппетита!

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