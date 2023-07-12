Быстрые беляши из кабачкового теста: если другие рецепты уже надоели

Блюдо не создано, чтобы долго стоять на кухне

Если домашние уже наелись разнообразными блюдами из кабачков, предложите им несколько необычное. Советуем приготовить ленивые и быстрые беляши из кабачкового теста — оригинальное блюдо, сочетающее в себе и мясо, и овощи.

Такое блюдо по рецепту "Це Смак" отлично разбавит ваш "кабачковый" рацион. Для худеющих приятная новость: блюдо низкокалорийное, поэтому вы можете пробовать их даже на ночь. Попробуйте – и вы ни разу не пожалеете!

Как приготовить быстрые беляши из кабачкового теста

Ингредиенты на 6 порций:

кабачок – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 2 шт.

мука из дурума – 100 г

говяжий фарш – 300 г

чеснок – 2 шт.

молоко – 80-100 мл

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и натрите большой кабачок на крупной терке. Добавьте чуть-чуть соли и оставьте на 15 минут. Измельчите лук и чеснок. Добавьте их в фарш и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте фарш в течение 10 минут. Готовый фарш выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Отожмите мякоть кабачка. Для теста смешайте кабачок с яйцами и просеянной цельнозерновой мукой. Чтобы тесто было более редким, добавьте молоко. Сковороду с антипригарным покрытием протрите салфеткой, смоченной в растительном масле. Далее выложите на сковороду тесто, на него немного фарша, а затем снова слой теста. Обжаривайте беляши до золотистой корочки с двух сторон.

Подавать такие кабачковые беляши можно с любимым соусом. Приятного аппетита!