Навіть закочувати не треба: бабусин рецепт солоних та хрустких огірків на зиму

Просто покладіть огірки у банку і закрийте кришкою

Мариновані огірки вміють готувати багато кулінарів. Існує неймовірна кількість рецептів і способів приготування огірків: їх маринують, солять, квасять, а також роблять смачні зимові салати.

Сьогодні разом із Uaportal розповімо про те, як маринували огірки наші бабусі. Ви не повірите, але для цього рецепту навіть не потрібно стерилізувати банки та закочувати під кришки. Хрумкі солоні огірки вийдуть без тривалої процедури їхнього приготування. Не вірите? Перевірте!

Як закрити огірки на зиму без закочування

Інгредієнти на одну трилітрову банку:

кілограм свіжих огірків;

літр води;

3 столові ложки солі;

2-3 зубчики часнику;

гілочка свіжого кропу із суцвіттям;

чайна ложка чорного перцю (зерна);

чайна ложка насіння гірчиці;

два аркуші хрону.

Спосіб приготування:

Огірки добре промийте, якщо вони великі, переріжте впоперек. Якщо огірки невеликі, можна залишити їх цілими. У помиті та стерилізовані банки на низ вкладіть кріп та листя хрону та часник. У великій каструлі з’єднайте воду та сіль. Додайте чорний перець та гірчицю. Добре перемішайте. Перекладіть огірки в банки, а одразу залийте розсолом. Закрийте банку щільно капроновою кришкою і поставте в темне та прохолодне місце на 24 години. Після цього перенесіть у комору, де вони зберігатимуться до зими.

Ще один простий рецепт хрустких солоних огірків знають фіни. Насолоджуйтесь взимку найсмачнішою закускою!