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П’ять хвилин — і можна ставити чайник: найкращі ліниві пиріжки на сметані

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Начинку можна змінювати хоч щодня
Начинку можна змінювати хоч щодня. Фото shuba.life

Дуже швидкі пиріжечки

Ми розповідали, як готувати смачні рогалики на мінералці. Тепер ділимось рецептом лінивих пиріжків.

Це ідеальна страва до сніданку, або ж якщо просто захотілося смаколиків. Готується дуже просто з простих інгредієнтів, а смак виходить вражаючим. Тісто готується швидко і з ним відразу можна працювати. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

  • борошно – 250 г;
  • сіль – 1 щіпка;
  • цукор – 1 ст.л;
  • розпушувач тіста – 1 ч.л;
  • яйце – 1 шт.;
  • сметана – 150 г;
  • вершкове масло – 40 г;
  • джем – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор і розпушувач тіста. Всі сухі інгредієнти перемішуємо.
  2. У борошняну масу додаємо яйце, сметану та розтоплене вершкове масло. Замішуємо тісто. Готове тісто має вийти дуже м’яким і навіть липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно.
  3. Посипаємо робочу поверхню борошном і викладаємо тісто. Розрізаємо його на 2 частини. Розкочуємо кожну частину тіста у пласт товщиною 0,5 см. Має вийти 2 однакових пласти.
  4. На одну частину розкачаного тіста викладаємо джем на відстані один від одного.
  5. Зверху на тісто з джемом викладаємо іншу частину тіста і склянкою вирізаємо пиріжечки там, де знаходиться джем.
  6. Зверніть увагу, що джем для цього рецепту потрібно брати густий, щоб він не розтікався по тісту
  7. Пиріжки обсмажуємо на розпеченій олії з двох боків без кришки. Смажити потрібно на середньому вогні.
  8. Пиріжки готуються дуже швидко — буквально по кілька хвилин на кожній стороні. Виймаємо обсмажені пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Готові пиріжки зовні хрумкі, а всередині — ніжні. Дуже смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні сочники.

Теги:
#Рецепт #Начинка #Тісто #Пиріжки