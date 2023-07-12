П’ять хвилин — і можна ставити чайник: найкращі ліниві пиріжки на сметані

Дуже швидкі пиріжечки

Ми розповідали, як готувати смачні рогалики на мінералці. Тепер ділимось рецептом лінивих пиріжків.

Це ідеальна страва до сніданку, або ж якщо просто захотілося смаколиків. Готується дуже просто з простих інгредієнтів, а смак виходить вражаючим. Тісто готується швидко і з ним відразу можна працювати. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

сіль – 1 щіпка;

цукор – 1 ст.л;

розпушувач тіста – 1 ч.л;

яйце – 1 шт.;

сметана – 150 г;

вершкове масло – 40 г;

джем – 200 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор і розпушувач тіста. Всі сухі інгредієнти перемішуємо. У борошняну масу додаємо яйце, сметану та розтоплене вершкове масло. Замішуємо тісто. Готове тісто має вийти дуже м’яким і навіть липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Посипаємо робочу поверхню борошном і викладаємо тісто. Розрізаємо його на 2 частини. Розкочуємо кожну частину тіста у пласт товщиною 0,5 см. Має вийти 2 однакових пласти. На одну частину розкачаного тіста викладаємо джем на відстані один від одного. Зверху на тісто з джемом викладаємо іншу частину тіста і склянкою вирізаємо пиріжечки там, де знаходиться джем. Зверніть увагу, що джем для цього рецепту потрібно брати густий, щоб він не розтікався по тісту Пиріжки обсмажуємо на розпеченій олії з двох боків без кришки. Смажити потрібно на середньому вогні. Пиріжки готуються дуже швидко — буквально по кілька хвилин на кожній стороні. Виймаємо обсмажені пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Готові пиріжки зовні хрумкі, а всередині — ніжні. Дуже смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні сочники.