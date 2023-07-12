П’ять хвилин — і можна ставити чайник: найкращі ліниві пиріжки на сметані
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Дуже швидкі пиріжечки
Ми розповідали, як готувати смачні рогалики на мінералці. Тепер ділимось рецептом лінивих пиріжків.
Це ідеальна страва до сніданку, або ж якщо просто захотілося смаколиків. Готується дуже просто з простих інгредієнтів, а смак виходить вражаючим. Тісто готується швидко і з ним відразу можна працювати. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"
Інгредієнти:
- борошно – 250 г;
- сіль – 1 щіпка;
- цукор – 1 ст.л;
- розпушувач тіста – 1 ч.л;
- яйце – 1 шт.;
- сметана – 150 г;
- вершкове масло – 40 г;
- джем – 200 г.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор і розпушувач тіста. Всі сухі інгредієнти перемішуємо.
- У борошняну масу додаємо яйце, сметану та розтоплене вершкове масло. Замішуємо тісто. Готове тісто має вийти дуже м’яким і навіть липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно.
- Посипаємо робочу поверхню борошном і викладаємо тісто. Розрізаємо його на 2 частини. Розкочуємо кожну частину тіста у пласт товщиною 0,5 см. Має вийти 2 однакових пласти.
- На одну частину розкачаного тіста викладаємо джем на відстані один від одного.
- Зверху на тісто з джемом викладаємо іншу частину тіста і склянкою вирізаємо пиріжечки там, де знаходиться джем.
- Зверніть увагу, що джем для цього рецепту потрібно брати густий, щоб він не розтікався по тісту
- Пиріжки обсмажуємо на розпеченій олії з двох боків без кришки. Смажити потрібно на середньому вогні.
- Пиріжки готуються дуже швидко — буквально по кілька хвилин на кожній стороні. Виймаємо обсмажені пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Готові пиріжки зовні хрумкі, а всередині — ніжні. Дуже смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні сочники.