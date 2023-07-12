Пять минут — и можно ставить чайник: лучшие ленивые пирожки на сметане

Очень быстрые пирожки

Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики на минералке. Теперь делимся рецептом ленивых пирожков.

Это идеальное блюдо к завтраку, или если просто захотелось вкусностей. Готовится очень просто из простых ингредиентов, а вкус получается поразительным. Тесто готовится быстро и с ним сразу можно работать. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

мука – 250 г;

соль – 1 щепотка;

сахар – 1 ст.л;

разрыхлитель теста – 1 ч.л;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 150 г;

сливочное масло – 40 г;

джем – 200 г.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар и разрыхлитель теста. Все сухие ингредиенты перемешиваем. В мучную массу добавляем яйцо, сметану и растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Готовое тесто должно получиться очень мягким и даже липнуть в руки, но больше муки добавлять не нужно. Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем тесто. Разрезаем его на 2 части. Раскатываем каждую часть теста в пласт толщиной 0,5 см. Должно получиться 2 одинаковых пласта. На одну часть раскатанного теста выкладываем джем на расстоянии друг от друга. Сверху на тесто с джемом выкладываем другую часть теста и стаканом вырезаем пирожочки там, где находится джем. Обратите внимание, что джем для этого рецепта нужно брать густой, чтобы он не растекался по тесту. Пирожки обжариваем на раскаленном масле с двух сторон без крышки. Жарить нужно на среднем огне. Пирожки готовятся очень быстро – буквально по несколько минут на каждой стороне. Вынимаем обжаренные пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Готовые пирожки снаружи хрустящие, а внутри – нежные. Очень вкусны как в горячем, так и холодном виде. Также мы рассказывали, как приготовить фантастические сочники.