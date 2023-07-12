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Пять минут — и можно ставить чайник: лучшие ленивые пирожки на сметане

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Начинку можно менять хоть каждый день
Начинку можно менять хоть каждый день. Фото shuba.life

Очень быстрые пирожки

Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики на минералке. Теперь делимся рецептом ленивых пирожков.

Это идеальное блюдо к завтраку, или если просто захотелось вкусностей. Готовится очень просто из простых ингредиентов, а вкус получается поразительным. Тесто готовится быстро и с ним сразу можно работать. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

  • мука – 250 г;
  • соль – 1 щепотка;
  • сахар – 1 ст.л;
  • разрыхлитель теста – 1 ч.л;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана – 150 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • джем – 200 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар и разрыхлитель теста. Все сухие ингредиенты перемешиваем.
  2. В мучную массу добавляем яйцо, сметану и растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Готовое тесто должно получиться очень мягким и даже липнуть в руки, но больше муки добавлять не нужно.
  3. Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем тесто. Разрезаем его на 2 части. Раскатываем каждую часть теста в пласт толщиной 0,5 см. Должно получиться 2 одинаковых пласта.
  4. На одну часть раскатанного теста выкладываем джем на расстоянии друг от друга.
  5. Сверху на тесто с джемом выкладываем другую часть теста и стаканом вырезаем пирожочки там, где находится джем.
  6. Обратите внимание, что джем для этого рецепта нужно брать густой, чтобы он не растекался по тесту.
  7. Пирожки обжариваем на раскаленном масле с двух сторон без крышки. Жарить нужно на среднем огне.
  8. Пирожки готовятся очень быстро – буквально по несколько минут на каждой стороне. Вынимаем обжаренные пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Готовые пирожки снаружи хрустящие, а внутри – нежные. Очень вкусны как в горячем, так и холодном виде. Также мы рассказывали, как приготовить фантастические сочники.

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#Рецепт #Начинка #Тесто #Пирожки