Пять минут — и можно ставить чайник: лучшие ленивые пирожки на сметане
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Очень быстрые пирожки
Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики на минералке. Теперь делимся рецептом ленивых пирожков.
Это идеальное блюдо к завтраку, или если просто захотелось вкусностей. Готовится очень просто из простых ингредиентов, а вкус получается поразительным. Тесто готовится быстро и с ним сразу можно работать. Рецептом поделились на портале "1 минута"
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- соль – 1 щепотка;
- сахар – 1 ст.л;
- разрыхлитель теста – 1 ч.л;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 150 г;
- сливочное масло – 40 г;
- джем – 200 г.
Способ приготовления:
- В глубокую миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар и разрыхлитель теста. Все сухие ингредиенты перемешиваем.
- В мучную массу добавляем яйцо, сметану и растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Готовое тесто должно получиться очень мягким и даже липнуть в руки, но больше муки добавлять не нужно.
- Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем тесто. Разрезаем его на 2 части. Раскатываем каждую часть теста в пласт толщиной 0,5 см. Должно получиться 2 одинаковых пласта.
- На одну часть раскатанного теста выкладываем джем на расстоянии друг от друга.
- Сверху на тесто с джемом выкладываем другую часть теста и стаканом вырезаем пирожочки там, где находится джем.
- Обратите внимание, что джем для этого рецепта нужно брать густой, чтобы он не растекался по тесту.
- Пирожки обжариваем на раскаленном масле с двух сторон без крышки. Жарить нужно на среднем огне.
- Пирожки готовятся очень быстро – буквально по несколько минут на каждой стороне. Вынимаем обжаренные пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Готовые пирожки снаружи хрустящие, а внутри – нежные. Очень вкусны как в горячем, так и холодном виде. Также мы рассказывали, как приготовить фантастические сочники.