Не отказывайте в удовольствии съесть кочан зимой: как закрыть кукурузу целиком
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Вкус и цвет летней кукурузы в одной банке
Если вы не пробовали консервировать кукурузу – это обязательно сделайте, ведь это элементарно. Эти заготовки очень пригодятся зимой: вы с легкостью сможете использовать ее для приготовления разнообразных салатов, любимой пиццы и даже добавить в суп.
Такая кукуруза по "Бабусиним рецептам" сохранит свой вкус и аппетитный желтый цвет. Вам не придется покупать консервированную кукурузу, чтобы полакомиться ею или добавить в любимые салаты.
Как закрыть кукурузу кочанами
Ингредиенты:
- кукуруза – 10 шт.;
- соль – 3 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- вода – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите кукурузные кочаны от листьев. Удалите все волокна. Отрежьте хвостики. Хорошо промойте кукурузу под проточной водой. Выложите ее на полотенце в один слой и дайте обсохнуть.
- Поместите кукурузные кочаны в 2 чистые банки, рассчитанных на 3 л. Укладывайте их плотно. Всыпьте в каждую банку по 1,5 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара.
- Влейте в кастрюлю чистую воду. Доведите ее до кипения. Залейте горячей водой кукурузу в емкостях. Накройте их крышками.
- Поместите банки в большую кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Залейте емкости горячей водой. После закипания держите банки на огне в течение получаса.
- Извлеките емкости из воды. Плотно закройте крышками. Аккуратно встряхните банки, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Оставьте емкости с кукурузой до полного остывания при комнатной температуре.
Кстати, такая кукуруза подойдет для приготовления необычных котлет. Попробуйте — это невероятно вкусно!