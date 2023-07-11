Не отказывайте в удовольствии съесть кочан зимой: как закрыть кукурузу целиком

Вкус и цвет летней кукурузы в одной банке

Если вы не пробовали консервировать кукурузу – это обязательно сделайте, ведь это элементарно. Эти заготовки очень пригодятся зимой: вы с легкостью сможете использовать ее для приготовления разнообразных салатов, любимой пиццы и даже добавить в суп.

Такая кукуруза по "Бабусиним рецептам" сохранит свой вкус и аппетитный желтый цвет. Вам не придется покупать консервированную кукурузу, чтобы полакомиться ею или добавить в любимые салаты.

Как закрыть кукурузу кочанами

Ингредиенты:

кукуруза – 10 шт.;

соль – 3 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

вода – по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите кукурузные кочаны от листьев. Удалите все волокна. Отрежьте хвостики. Хорошо промойте кукурузу под проточной водой. Выложите ее на полотенце в один слой и дайте обсохнуть. Поместите кукурузные кочаны в 2 чистые банки, рассчитанных на 3 л. Укладывайте их плотно. Всыпьте в каждую банку по 1,5 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Влейте в кастрюлю чистую воду. Доведите ее до кипения. Залейте горячей водой кукурузу в емкостях. Накройте их крышками. Поместите банки в большую кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Залейте емкости горячей водой. После закипания держите банки на огне в течение получаса. Извлеките емкости из воды. Плотно закройте крышками. Аккуратно встряхните банки, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Оставьте емкости с кукурузой до полного остывания при комнатной температуре.

Кстати, такая кукуруза подойдет для приготовления необычных котлет. Попробуйте — это невероятно вкусно!